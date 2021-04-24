Золота малина 2021: найгірші фільми, які отримали антипремію Голлівуду

У переддень вручення Оскара у Голлівуді оголосили список найгірших фільмів року. Які стрічки та актори стали лауреатами Золотої малини 2021 – дізнавайтесь у матеріалі.

Імена переможців ганебної премії оголосили 24 квітня 2021 року. Щороку організатори Золотої малини влаштовують віртуальну церемонію, адже жоден представник Голлівуду не хотів би особисто забирати цю відзнаку.

Хто претендував на премію Найгірші фільми року: які стрічки стали номінантами Золотої малини-2021

Цікаво, що у 2021 році на Золоту малину претендували знамениті актори, які вважаються топовими кінозірками. Зокрема, Роберт Дауні-молодший, Енн Гетевей, Адам Сендлер, Кейт Гадсон, Кеті Голмс та інші.

Беззаперечними лідерами Золотої малини стали стрічки "Абсолютний доказ" та "М'юзік". Саме ці проєкти нещадно критикували кіноексперти та глядачі, відтак автори фільмів отримали заслужені статуетки.

Переможці Золотої малини 2021

Найгірший фільм – "Абсолютний доказ"

– "Абсолютний доказ" Найгірший режисер – Сіа "М'юзік"

– Сіа "М'юзік" Найгірший актор – Майк Лінделл ("Абсолютний доказ")

– Майк Лінделл ("Абсолютний доказ") Найгірша актриса – Кейт Гадсон ("М'юзік")

– Кейт Гадсон ("М'юзік") Найгірша актриса другого плану – Медді Зіглер ("М'юзік")

– Медді Зіглер ("М'юзік") Найгірший актор другого плану – Руді Джуліані ("Борат 2")

– Руді Джуліані ("Борат 2") Найгірший сценарій – "365 днів"

– "365 днів" Найгірший рімейк або сиквел – "Дулітл"

​Оголошення переможців Золотої малини 2021: дивіться відео