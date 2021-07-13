"Світська левиця" Періс Гілтон стане зіркою кулінарного шоу на Netflix
Джерело:CNN
Як повідомляє CNN, американська акторка та співачка Періс Гілтон стане ведучою кулінарного шоу на Netflix "Кулінарія з Періс" (Cooking with Paris). Які страви буде готувати найвідоміша блондинка та дату прем'єри шоу – читайте на Кіно 24.
Як зазначає видання, у новому проєкті навряд чи можна буде побачити вишукані страви високої кухні. Скоріше за все, Періс продемонструє свої навички у мистецтві готування.
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Прем’єра шестисерійного першого сезону відбудеться на стримінговому сервісі Netflix 4 серпня 2021 року.
Чим підігрів інтерес пресреліз майбутнього шоу
У пресрелізі шоу повідомили, Гілтон – не навчений кухар, і не намагається ним бути.
За допомогою своїх відомих друзів вона познайомиться з новими інгредієнтами, рецептами та новою екзотичною кухонною технікою. Натхнена своїм популярним відео на YouTube, акторка та модель перенесе нас із продуктового магазину до накритого столу: й вона може навчитися чомусь новому,
– зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, що наприкінці 2020 року зірка запустила однойменне кулінарне шоу на сервісі YouTube. Неочікувано ролик із приготуванням італійської лазаньї став шалено популярним.
Періс Гілтон готує лазанью: дивіться відео
Останні новини про життя Періс Гілтон:
- У лютому 2021 року спадкоємниця мережі готелів Hilton відсвяткувала своє 40-річчя.
- Всередині лютого 2021 року Періс Гілтон повідомила про заручини зі своїм хлопцем – Картером Руемом.
- Також світська левиця оголосила про створення нового реаліті-проєкту.
- У ЗМІ з'явилась інформація, що модель придбала своєму песику чихуахуа мінісумочку Hermès вартістю 5500 доларів.