Серіал "Перші дні" вийшов на Netflix: чому він обурив українців

Серіал "Перші дні" запрем'єрили на Netflix 1 листопада. Стрічка оповідає про початок повномасштабної війни Росії проти України. Українці мали великі сподівання щодо цього проєкту, у якому показано шість реальних історій, які пережили різні люди після 24 лютого.

Читайте в матеріалі 24 Каналу про реакції глядачів, які розпалися у суперечливих відгуках. Багато українців звинуватили серіал у неправдивості та висловили сором за його вміст, але є і такі глядачі, які переглядали стрічку зі сльозами на очах.

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У мережі розкритикували серіал "Перші дні"

Зокрема, українська волонтерка під псевдонімом "лучанка" опублікувала ряд емоційних твітів, в яких висловила своє глибоке незадоволення від змісту серіалу. Інші користувачі мережі також висловили критику.

Згоріли з перших секунд того серіалу "Перші дні". Це ужас,

– написала волонтерка.

Вона згадала, якими насправді були перші дні повномасштабного вторгнення в столиці: затори на дорогах, паніка, постійні вибухи, тривога та страх. Утім, за її словами, у серіалі було зображено зовсім іншу, позитивнішу картину.



Реакція на серіал "Перші дні" / Скриншот

"Вони показують Ірпінь, перші дні вторгнення, з мобільним зв'язком, вільною і цілою дорогою в Київ. З одним вибухом в день, який виніс просто вікна в будинку. У них за цілу ніч жодного вибуху не було. А зранку всі спокійно сидять в будинку п'ють каву. Хто пустив це на Netflix?", – емоційно висловилась "лучанка".

За словами волонтерки, творці серіалу передали лише 0,5 відсотків з того, що відбувалося насправді. За її думкою, це питання не в тому, щоб "не травмувати глядачів", а в тому, що таким чином применшують і роблять менш значущим усе те, через що довелося пройти українцям.



Реакція на серіал "Перші дні" / Скриншот

Ба більше, "лучанка" обурена з того приводу, що цей серіал показуватимуть за кордоном та вважає, що транслювати стрічку, де так багато неправди, буде неправильно.

Мені так боляче і соромно, що це зняли та будуть показувати по Європі. Мені соромно перед усіма, хто правда пережив окупацію, в кого загинули близькі, хто був під обстрілами Це тупо плювок в них. Це жах. Яке там російське ІПСО, якщо наші режисери постаралися краще,

– додала волонтерка.

Українці вслід за волонтеркою також розкритикували стрічку:

"Згадала той випадок, коли люди на човнах тікали через Дніпро і їх просто розстріляли. В одному із човнів була бабуся з онуком, її тіло знайшли швидко, а хлопчика довго шукали, сподівались, що врятувався, але ж ні. Стільки було жахливих трагедій на Київщині".

"Це просто висміювання. Знущання з людей, мало того що це за наші податки, так ще таке лайно, яке працює проти нас у Європі. Ми вже інформаційно програємо Росії. А так ще й допомагаємо їм".

"Яка дурня. Як це можна було кинути в реліз? Сором, просто сором".

"Тупо геніальна пропаганда знецінення того жаху і відбілювання цих нелюдів".

У мережі також є позитивні відгуки про серіал "Перші дні"

Попри гостру критику багатьох глядачів, є також українці, які відреагували на стрічку по-іншому, висловивши думку про те, що такі кінокартини сьогодні вкрай необхідні для нас та наших нащадків, для того, щоб не забували, хто наш ворог. Що пишуть глядачі в мережі:

"Дуже потрібний фільм для світу! І для наших нащадків теперішніх та майбутніх. Щоб пам'ятали хто наш ворог!".

"Пережила ще раз...боляче, але світ має бачити, відчути й пропустити через себе, щоб зрозуміти, що це нова війна, а не конфлікт...як це називає ООН".

"Дуже близько і знайомо. Перши дні були найстрашніші, зараз вже стільки всього надивились і натерпілися, що перестали боятися. Просто віримо і чекаємо на перемогу".

"Дуже важливо, щоб увесь світ це побачив, відчув, пропустив через себе, свої нерви та кров... Художній жанр в цьому допоможе. Як же це важко для нас... Війна триває! Кожний день калічить долі, тіла і свідомість безлічі українців, руйнує мрії, домівки, забирає життя. Розголос має продовжуватися усіма можливими способами!".

Про що серіал "Перші дні"

Звістка про початок повномасштабної війни знаходить героїв історій зненацька. Київський безпритульний тепер хоче допомагати у ТрО, але не має необхідних документів. Відомий артист відмовляється залишати столицю та обирає самотнє життя без помічників. Жінка, разом з двома своїми дітьми та двома чоловіками (колишнім і теперішнім), вимушена проживати в однокімнатній квартирі. Десять наглядачів приватного зоопарку в умовах окупації намагаються врятувати сотні тварин. Німець приїжджає, щоб забрати свою дівчину з Києва, але вона відмовляється залишити країну, а хлопчик Єгор долає свої страхи перед обстрілами завдяки комп'ютерній грі та своїй уяві, – усі ці люди пережили жах війни у перші дні по-своєму.

"Перші дні": дивіться онлайн трейлер серіалу