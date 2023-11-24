Неочікувані повороти: як завершився перший сезон серіалу "Жіночий лікар․ Нове життя"

23 листопада глядачі мали змогу дізнатися, чим завершується історія лікарів, їхнього кохання, складних стосунків та інших викликів у житті героїв серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Ми підготували для вас короткий огляд фінальної серії стрічки.

Чи будуть разом Олена Петрівна та Михайло Гончар, яка доля стосунків Тимофія Васильовича та Людмили Іванівни та куди подівся Віктор, який образив Наталку. Усе це можна дізнатись, переглянувши останню серію сезону, або прочитавши матеріал на сайті 24 Каналу.

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Закінчився перший сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

З фінальної серії глядачам стає відомо, що Олена Руденко приймає неочікуване рішення та збирається піти бойовим медиком на фронт. Свого сина вона відправляє до Польщі з сім'єю дідуся, а сама хоче допомагати військовим на Запорізькому напрямку.

Тимофій Васильович, дізнавшись про те, що дитина Людмили Іванівни – не від нього, зважується на розмову з Юрієм Сердюком, який є батьком цієї дитини. Шумейко зізнається, що йому байдуже, він кого цей малюк, для нього найважливіше те, що він кохає Людмилу та готовий виховувати цю дитину з нею. Утім, незрозумілим для глядача залишається те, чи будуть вони разом, зрозуміло лише, що Тимофій та Сердюк знайшли спільне рішення.

Андрій будує щасливі стосунки з Ластівкою. Натомість Вітя, який раніше образив Наталку вирішує піти воювати та бути корисним на фронті.

Укінці серії всі лікарі, медсестри, близькі люди збираються на подвір'ї Михайла Гончара та роблять йому сюрприз у честь Дня народження, яке він не збирався святкувати. Прийшла також Олена, яку кохає головний герой і вони, поговоривши, вирішують відновити свої стосунки та спробувати все спочатку. Утім, залишається ще один незрозумілий момент для глядачів, оскільки Олена не зізналась Михайлу, що збирається піти на фронт. Тож те, як будуть розвиватись стосунки улюблених героїв, залишається для шанувальників секретом.

Як відгукуються глядачі про останню серію "Жіночого лікаря"

"Так хочеться ще продовження цього серіалу!"

"Центр без колишніх лікарів вже не той."

"Я кожного вечора чекаю на цей фільм. Без нього буде сумно."

"Олена, як завжди – тікає сама від себе, від тих, кого любить. Зрадниця. Особливо шкода хлопчика."

"Тепер чекаємо другий сезон, занадто багато питань залишилось."

"Закінчилось нічим...тому має бути продовження. Олена тікала від себе все життя то туди, то сюди: тепер втекла на фронт... Пишна, Наталка, Гончар та кілька інших – теж в стані невизначеності. Тому обов'язково має бути продовження!"

"Олена – егоїстка. Як можна залишити свою дитину? Немає батька, а вона кидає дитину на діда, з яким син лише познайомився. Знову тікає від себе кудись."

"Розчарована фіналом. Для чого створювали таку красиву любовну історію на кілька серій, аби за наступні все зіпсувати? Психолог мав допомогти Олені прийняти кохану людину у своє життя і відпустити дитячі травми та образи. У результаті вона залишила Михайла, який її кохає та свого сина, якого сама виховує і пішла на війну."

"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн останню серію першого сезону