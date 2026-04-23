Де дивитись новий український серіал "Підміна", про який гудить мережа

Чималого галасу вже встиг наробити новий український серіал "Підміна". Прем'єра двох перших серій відбулася 20 квітня.

Наразі нові епізоди продовжують виходити та захоплювати глядачів неочікуваними сюжетними поворотами. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де можна переглянути серіал "Підміна".

Де дивитись новий український серіал "Підміна"?

Наразі український серіал "Підміна" можна переглянути на телеканалі СТБ, а також згодом нові епізоди з'являються на платформі Київстар ТБ.

Імовірно, через певний час серіал стане доступним і на YouTube, однак наразі безплатно онлайн його переглянути неможливо.

"Підміна": дивіться онлайн трейлер серіалу

Про що сюжет серіалу?

Серіал налічує 16 епізодів і вже після прем'єри перших двох встиг захопити глядачів напруженим сюжетом.

Історія розгортається навколо успішної бізнесвумен Катерини, яка звикла все контролювати. Та в один момент вона втрачає контроль над власним життям: позбувається документів і всього, до чого звикла.

Відтепер їй доведеться докласти чимало зусиль, щоб повернути своє життя, кар'єру, стосунки й навіть власне ім'я.

Які ще українські серіали вражають своїми сюжетами?

Весна 2026 року справді багата на яскраві українські кінопрем'єри. Зокрема, нещодавно відбувся вихід другого сезону серіалу "Просто Надія", який уже встиг завоювати прихильність глядачів.

Крім того, зовсім скоро – 27 квітня – відбудеться прем'єра другого сезону серіалу "Парочка слідчих", на який з нетерпінням чекає аудиторія.

Якщо ж ви шукаєте серіали, які вже доступні для безплатного онлайн-перегляду, зверніть увагу на такі свіжі українські новинки: "Дрібне пташеня", "Прикордонники" (2 сезон), "Тиха Нава", "Ключі від правди" та багато інших.

