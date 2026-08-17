Повернення, на яке чекали роками: Джонні Депп може знову зіграти Джека Горобця

Джонні Депп веде переговори про повернення до ролі капітана Джека Горобця у шостій частині "Піратів Карибського моря". Так, Голлівуд нарешті дістав із шафи ще одну франшизу, яку ми вже майже встигли поховати.

Як повідомляє justjared, 63-річний актор і музикант наразі обговорює участь у новому фільмі з продюсером Джеррі Брукгаймером, що він сам і підтвердив.

За його словами, команда працює над сценарієм і спілкується з Деппом, тож є надія, що проєкт таки вдасться запустити.

Ключове слово тут – "якщо". Бо минулого року Брукгаймер уже говорив, що Депп погодиться на повернення, якщо йому сподобається написана для нього роль.



"Пірати Карибського Моря: На краю світу" / Фото imdb



Але головним героєм Джек уже не буде. І ось тут на фанатів чекає головний сюжетний поворот. За інформацією, "Пірати Карибського моря 6" не будуть черговою історією виключно про Джека Горобця.

Центральною героїнею стане персонаж Марго Роббі, а Горобцю відведуть роль другорядного персонажа.

Тобто Депп повертається, але вже не обов'язково буде тим самим капітаном, який одноосібно захоплював екран, кораблі, ром і увагу глядачів.

Востаннє пірати виходили у море ще у 2017 році

Остання частина франшизи – "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" – вийшла у 2017 році.

Фільм зібрав у світовому прокаті майже 800 мільйонів доларів, а загальні касові збори всієї франшизи перевищили 4,5 мільярда доларів.

До слова, нещодавно інша голлівудська зірка також втратила велику роль після гучного скандалу.



