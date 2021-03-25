Більше не Джеймс Бонд: актор Пірс Броснан вперше зіграє супергероя DC Comics

Голлівудський актор Пірс Броснан, добре відомий глядачам за роллю Джеймса Бонда, долучився до фільму DC Comics. 67-річного ірландця можна буде побачити у стрічці "Чорний Адам".

Це вперше Пірс Броснан перевтілиться у супергероя. Відомо, що актор приміряє костюм доктора Фейта або ж Кента Нельсона.

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Свої суперсили цей персонаж отримав від стародавнього божества. У фільмі "Чорний Адам" доктор Фейт у виконанні Пірса Броснана збере Товариство справедливості Америки, яке буде стояти на захисті людей. Ця організація виникла до появи "Ліги справедливості".

"Чорний Адам": що відомо про фільм

Наразі автори проєкту тільки готуються до зйомок "Чорного Адама", відтак деталей сюжету не розсекречують. Відомо, що головний персонаж стрічки є антигероєм, добре відомим у коміксах, як суперник Шазама. Однак у дебютному фільмі не варто очікувати на появу Біллі Бетсона (Шазама).

Приголомшує і акторський склад "Чорного Адама". Головні ролі у стрічці отримали:

Двейн Джонсон – Чорний Адам

Пірс Броснан – доктор Фейт

Елдіс Годж – Людина-яструб

Ной Сентінео

Квінтесса Свінделл

Виконавець головної ролі Двейн Джонсон вже прокоментував участь у проєкті. У твітері він зізнався, що у всесвіті DC відбудуться великі зміни.

Ви чекали досить довго, як і я. Якщо бути точним, тисячі років. Ієрархія влади у всесвіті DC скоро зміниться. Людина в чорному приходить, щоб знищити їх усіх, – написав у стилі свого героя Двейн Джонсон.