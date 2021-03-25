Більше не Джеймс Бонд: актор Пірс Броснан вперше зіграє супергероя DC Comics

Джерело:People
Голлівудський актор Пірс Броснан, добре відомий глядачам за роллю Джеймса Бонда, долучився до фільму DC Comics. 67-річного ірландця можна буде побачити у стрічці "Чорний Адам".
Це вперше Пірс Броснан перевтілиться у супергероя. Відомо, що актор приміряє костюм доктора Фейта або ж Кента Нельсона.
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Свої суперсили цей персонаж отримав від стародавнього божества. У фільмі "Чорний Адам" доктор Фейт у виконанні Пірса Броснана збере Товариство справедливості Америки, яке буде стояти на захисті людей. Ця організація виникла до появи "Ліги справедливості".
Наразі автори проєкту тільки готуються до зйомок "Чорного Адама", відтак деталей сюжету не розсекречують. Відомо, що головний персонаж стрічки є антигероєм, добре відомим у коміксах, як суперник Шазама. Однак у дебютному фільмі не варто очікувати на появу Біллі Бетсона (Шазама).
Приголомшує і акторський склад "Чорного Адама". Головні ролі у стрічці отримали:
Виконавець головної ролі Двейн Джонсон вже прокоментував участь у проєкті. У твітері він зізнався, що у всесвіті DC відбудуться великі зміни.
Ви чекали досить довго, як і я. Якщо бути точним, тисячі років. Ієрархія влади у всесвіті DC скоро зміниться. Людина в чорному приходить, щоб знищити їх усіх, – написав у стилі свого героя Двейн Джонсон.