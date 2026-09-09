95 років і виглядає розкішно: мама Пірса Броснана затьмарила сина на сімейному фото

Нещодавно мережа обговорювала нове хобі 25-річного сина-красеня Пірса Броснана ,аа сьогодні ж черга дійшало до його мами. Мережа в захваті від того, як виглядає 95-річна жінка.

Як повідомляє HELLO, 73-річний "Джеймс Бонд", разом із сином Парісом та його дівчиною, моделлю Алекс Лі-Айон, побував на святковому обіді у Лондоні. Компанію їм склала 95-річна Мері Мей Сміт – мама Броснана. І саме Паріс поділився фотографіями з обіду, на яких сім'я сидить за столом у ресторані.

У Броснана – велика родина



Пірс Броснан з рідними / Фото з Інстаграму



Пірс Броснан давно не той самотній агент 007, який пересувається світом із келихом мартіні та новою місією. У реальному житті він – батько п'ятьох дітей і вже дідусь.

Цього разу сімейне свято відбулося без його дружини Кілі Шей Сміт та сина Ділана. При цьому Пірс і Кілі зовсім нещодавно відзначили 25-ту річницю шлюбу. Пара познайомилася ще у 1994 році в Мексиці, а через кілька років одружилася в Ірландії.

Син теж не відстає від батька



Пірс Броснан з рідними / Фото з Інстаграму



25-річний Паріс Броснан уже давно будує власне життя й зустрічається з моделлю Алекс Лі-Айон. У травні пара відзначила шосту річницю стосунків, а в серпні повідомила ще про одного члена своєї маленької родини – плямистого таксу на ім'я Арло.



Алекс Лі-Айон з Мері Мей Сміт / Фото з Інстаграму



Тож тепер у родини Броснанів є практично все для ідеальної сімейної історії: колишній Джеймс Бонд, 95-річна мама, невістка-модель, син-художник і милий такса.

До слова, ми вже розповідали про те, як зараз виглядає син Пірса Броснана і чим він займається.



