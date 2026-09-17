Справжня сімейна прем’єра: Пірс Броснан показав дружину, синів та їхніх дівчат

73-річний актор прийшов на прем’єру фільму Seniors разом із дружиною Кілі Шей Сміт, їхніми синами Парісом і Діланом та дівчатами хлопців.

Як повідомляє dailymail, подія відбулася в межах Indiewood Film Festival у TCL Chinese Theatre в Лос-Анджелесі. І цього разу головною причиною появи Броснана був не черговий проєкт самого агента 007 – родина прийшла підтримати його молодшого сина.

Син Броснана пішов у кіно



Пірс Броснан з родиною на прем'єрі фільму / Фото Getty images



У стрічці Паріс грає Орі – бунтівного старшокласника, якого відправляють на громадські роботи до будинку для літніх людей. Там він знайомиться з ветераном війни Альбертом Верноном, роль якого виконав 82-річний Джон Ріс-Девіс.

І так, прізвище Броснан у титрах уже викликало неминуче слово "непобейбі". Але Пірс раніше наголошував, що не хоче, аби кар’єру його сина автоматично списували на знаменитого батька. За словами актора, він порадив Парісу навчатися, тренуватися та серйозно ставитися до професії.

Сам Паріс також не заперечує, що знамените прізвище дає йому переваги, однак хоче, щоб його власна робота "мала вагу". А на запитання про можливість колись зіграти Джеймса Бонда відповів доволі мудро: Бонда залишить батькові, а сам спробує створити власну історію.

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