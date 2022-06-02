Після легкої контузії: Олег Сенцов показав тепле фото з Хливнюком на Луганщині

Олег Сенцов, який захищає Україну на Луганщині, опублікував зворушливе фото з музикантом Андрієм Хливнюком та українським військовим і підприємцем Леонідом Остальцевим. Нещодавно режисер отримав легку контузію на фронті.

Олег Сенцов впевнений, що Україна переможе, передає 24 канал. Режисер наголошує, що українці мають разом іти до своєї мети. Крім цього, раніше він зазначав, що його "шлях воїна – на передовій". Час від часу Олег публікує нові фото та відео, щоб підтримати моральний дух українців і розказати, що відбувається на фронті.

Читайте також "Їхньому мирному життю також прийшов кінець": Олег Сенцов показав фото з врятованим котом

Олег Сенцов показав тепле фото з Луганщини

Найкращі люди країни збираються на Луганщині,

– підписав фото Олег Сенцов.



Олег Сенцов, Андрій Хливнюк та Леонід Остальцев / Фото з фейсбуку режисера

Що відомо про захисників на фото

Андрій Хливнюк

Як відомо, до лав тероборони Києва Хливнюк вступив у другий день війни, 25 лютого. Спершу, він служив у складі оперативної групи з ветеранів війни, яка підсилювала патрульну поліцію столиці. Нещодавно він відправився на Схід. І тепер разом з іншими побратимами захищає нашу країну від "другої армії світу".

На питання "Чому Андрій взявся за зброю?", він відповів: "Це моя країна, тут мої діти. Тут моє. Його силою забирати не можна. Та й не силою теж не можна".

Крім цього, 26 березня Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл окупантів, осколок влучив йому у праву щоку, під око.



Андрій Хливнюк / Фото з інстаграму співака

Олег Сенцов

Режисер "Носорога" Олег Сенцов з першого дня на фронті. За його словами, у лютому вже стало зрозуміло, що Росія нападе, просто це було питанням часу. Але коли б не почалось, Сенцов був певен, що піде воювати.

Я сказав: піду зі зброєю, тому що, ну, по-перше, в мене незакритий гешефт за 2014 рік, тому що хлопці воювали, а я сидів на нарах. Хай там як, все одно… Відчуття такого, що я чогось не зробив. Мій шлях воїна – тільки на передовій,

– наголосив Сенцов.

Час від часу режисер публікує нові фото у фейсбуці, підіймаючи моральний дух українцям. Нещодавно Сенцов показав тепле фото з передової, де він у камуфляжі та обіймає собаку Паркера мисливської породи.

Режисер наголошує, що українці мають разом іти до своєї мети. За його словами, зараз ми маємо все зробити для того, аби наші діти не воювали.

Нещодавно режисер також опублікував відео, в якому зазначив про чи не найстрашніший день на війні: командир роти загинув, було багато поранених, а Сенцов отримав легку контузію.

Сьогодні був, мабуть, найважливіший і найстрашніший день у житті. Я займався коригуванням арти й розвідкою на передньому краї. Горб і велике поле між двома населеними пунктами на Донбасі, де зараз прориваються російські війська… Такого страшного артилерійського обстрілу – із градів, ракет, танків… – я ще такого ще не відчував на цій війні,

– сказав він у відео.

Кінорежисер повідомив, що вони вирішили відступити: "Тероборонівці, які всього чотири дні на фронті, вони відійшли останніми, не хотіли відходити. Але наказ є наказ. Для того, аби врятувати інших, ми відступали три кілометри чистим полем. По нас гатили весь цей час. Мене трішки "збовтнуло" міною, легка контузія, але це дрібниці", – сказав режисер.

Сенцов згадав про поранених і загиблих: "Зараз ми розвезли поранених. Я розмовляв з одним із них, у якого поранення у голову, – аби він не втратив свідомість. Його звати Вадим, так, як мого сина. А передали його медсестрі Аліні, – так звати мою доньку", – розповів Сенцов.

Сенцов розповів про найважчий день на фронті: дивіться відео

Дізнавайтеся більше "Якість нашого продукту виросте в рази": Цимбалюк про ріст українського кіно після перемоги

Леонід Остальцев

Остальцев у 2014 році став добровольцем та брав участь у боях на Донбасі. Після демобілізації заснував піцерію Pizza Veterano, яка працевлаштовує ветеранів. У 2018 році записав відеозвернення на підтримку тоді ув'язненого в Росії Олега Сенцова.

Як я встряв у двіж з такими крутими тіпами, досі не розумію,

– написав Остальцев в інстаграмі.



Сторіс Леоніда Остальцева / Скриншот з інстаграму