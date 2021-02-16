Пристрасть у стилі "50 відтінків сірого": мережу розбурхав тизер фільму "Після падіння"

Не встигли кіномани оговтатись від 2 частини франшизи "Після", як її автори анонсували завершення трилогії. Фільм "Після падіння" планують презентувати до кінця 2021 року. Наразі ж у мережі опублікували офіційний тизер стрічки, що розбурхав кіноманів.

Символічно ролик презентували в мережі на День закоханих, що відзначають 14 лютого. Відтак це стало своєрідним подарунком для кіноманів, які в захваті від чуттєвих і водночас напружених стосунків студентів Тесси Янг і Хардіна Скотта.

Дивіться також 10 романтичних комедій, які бездоганно підійдуть до Дня Валентина

Вже з тизеру "Після падіння" стає зрозуміло, що на глядачів очікує ще більше пристрасних сцен, які вже порівняли з "50 відтінками сірого". Окрім цього, головні герої переживатимуть непростий етап, адже Хардін буде контролювати свою кохану та ревнувати її до всіх чоловіків. Тож чи зуміє пара пережити цей час та зберегти свої стосунки – буде відомо після прем'єри стрічки. Наразі точної дати автори проєкту не називають, однак запевняють, що реліз запланований на 2021 рік.

"Після падіння": дивіться перший офіційний тизер

Відомо, що фінальну частину трилогії "Після" знімали восени 2020 року. На зйомках стрічки дотримувались всіх карантинних правил.

Акторський склад

До вже знаних акторів франшизи "Після" долучились і нові кінозірки. Зокрема, у фільмі "Після падіння" можна побачити:

Хіро Файнс-Тіффіна

Джозефін Ленгфорд

Картера Дженкінса

Міру Сорвіно

Чеза Пердомо

Аріель Кеббел

Стівена Мойєра



Головні герої фільму "Після падіння" / Фото Пресслужба фільму



Хіро Файнс-Тіффін у фільмі "Після падіння" / Фото Пресслужба фільму



Картер Дженкінс долучився до трилогії "Після" / Фото Пресслужба фільму

Коротко про трилогію "Після"

Серію фільмів відзняли за бестселерами письменниці Анни Тодд. Дебютна частина трилогії "Після" вийшла на великі екрани весною 2019 року, очоливши бокс-офіс у багатьох державах, зокрема, в Україні. Також стрічка стала фільмом року за версією Teen Choice Awards та E! People's Choice Awards.

Вже 2 частину франшизи презентували у вересні 2020 року. До зіркового складу "Після сварки" долучився актор Ділан Спроус. І хоч у прокаті стрічка отримала навіть кращі показники, аніж 1 частина, чимало кіноманів розкритикувало її за надто передбачуваний сюжет.