Після років скандалів усе закінчено: Міа Гот подала на розлучення з Шайя Лабафом

Стосунки Мії Гот і Шаї Лабафа завжди були не надто спокійними. Пара декілька раз сходить, розходилась та влаштували розбірки. Але цього разу все серйозніше – акторка офіційно подала на розлучення.

Як повідомляє People, зірка "Перл" Міа Гот подала документи до суду в Лос-Анджелесі, пославшись на "непримиренні розбіжності". Датою фактичного розриву акторка вказала 28 липня 2025 року.а ще акторка вимагає обносторонньої опіки над спільною донькою ,якій зараз 4 роки та відмову від утримання одне одного після розрифу стосунків.

Любов із другого, третього і, здається, четвертого заходу

Міа Гот і Шая Лабаф познайомилися ще у 2012 році на зйомках "Німфоманки: Частина II" Ларса фон Трієра. Через чотири роки пара влаштувала церемонію в Лас-Вегасі, яку проводив двійник Елвіса Преслі.



Міа Гот та Шаєю Лабафом / Фото BACKGRID



Щоправда, пізніше з’ясувалося, що юридично шлюб тоді навіть не був оформлений. У 2018 році вони вже оголошували про розлучення, а у 2020-му їх знову побачили разом – ще й з обручками. Пізніше пара ще раз зійшлася, а у 2022 році у них народилася донька.

Після розриву Лабаф знову опинився у центрі скандалу

Після розставання з Гот актор залишив їхній спільний будинок у Лос-Анджелесі та переїхав до Нового Орлеана. Але почати спокійне життя з чистого аркуша йому, м’яко кажучи, не вдалося.

У лютому Лабафа заарештували після ймовірної сутички в барі під час святкування Марді Гра. А вже наступного дня актора помітили на Бурбон-стріт, де він танцював із документами про звільнення з-під варти… у роті. Згодом він ще й написав у соцмережі: "Звільніть мене".

У червні історія отримала менш веселий фінал: Лабаф визнав провину за обвинуваченнями у дрібному побитті. Суд призначив йому два роки випробувального терміну, реабілітацію через зловживання алкоголем, тренінги з контролю гніву та спеціальні заняття.

"Вона його любить, але він їй не потрібен"

За словами інсайдера, саме Гот нібито наполягла, щоб Лабаф виїхав з їхнього спільного будинку. Джерело додало, що акторка може мати до нього почуття, але не залежить від нього і давно живе власним життям.

"Вона дуже незалежна. У неї є своє життя, своя кар’єра, а її пріоритет – донька", – розповідало джерело.

І кар’єрно Гот справді зараз далеко не в тіні колишнього. Після "MaXXXine", "Франкенштейна" та "Одіссеї" серед її наступних великих проєктів – "Зоряні війни: Starfighter".

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