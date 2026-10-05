Після смерті Гейден Панеттьєрі зникла обручка від Володимира Кличка

Історія довкола смерті Гейден Панеттьєрі отримала ще одну тривожну деталь. Після смерті акторки її близькі не можуть знайти обручку, яку їй колись подарував Володимир Кличко. І йдеться не просто про дорогу прикрасу, а про річ, яку Панеттьєрі зберігала роками після завершення їхніх стосунків.

За даними usmagazine, родина та друзі акторки підозрюють, що прикраса могла зникнути в останні дні її життя. Видання посилається на джерело з оточення Панеттьєрі, однак офіційного підтвердження цих підозр наразі немає.

Обручка могла коштувати до півмільйона доларів

Панеттьєрі та Кличко були разом із перервами з 2009 до 2018 року, а у 2013-му оголосили про заручини. У пари є спільна донька Кая, якій зараз 11 років.



Гейден Панеттьєрі та Володимир Кличко / Фото з відкритих джерел



Саме тоді акторка отримала від українського боксера масивну обручку з діамантом смарагдового огранювання. За оцінками медіа того часу, її вартість могла сягати 500 тисяч доларів.

Причому це була не просто прикраса, яку Панеттьєрі обрала з каталогу. Акторка розповідала, що особисто працювала з Montblanc над дизайном: їй показували ескізи, вона вносила зміни, доки не отримала саме ту каблучку, яку хотіла. Тож після розриву з Кличком вона не позбулася обручки, а зберігала її як особисту річ.

Близькі вважають, що прикрасу могли забрати

За словами джерела Us Weekly, обручку зараз не можуть знайти.

Обручка Гейден від Влада, яку вона зберігала весь цей час, зникла, – заявив інсайдер.

Близькі акторки припускають, що прикрасу міг забрати хтось із людей, які перебували поруч із нею незадовго до смерті. Джерело також стверджує, що в останні дні життя Панеттьєрі хтось нібито здавав частину її речей у ломбард.

Це поки лише версія оточення акторки. Представники Панеттьєрі публічно ситуацію з обручкою не коментували.

Раніше мати акторки говорила про зникнення інших речей

І ця історія виникла не зовсім на порожньому місці. За місяць до появи інформації про обручку мати Панеттьєрі Леслі Фогель заявила The New York Times, що колишній партнер доньки Браян Гікерсон нібито здавав у ломбард частину її майна, зокрема вінтажну гітару. Сам Гікерсон публічно цю заяву не коментував.

Раніше вже обговорювали те, що родина акторки не може вирішити питання щодо її майна.