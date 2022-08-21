Відгуки на "Пісочного чоловіка": чому вам сподобається серіал-екранізація коміксів Ніла Ґеймана

Прем’єра фентезійного серіалу "Пісочний чоловік" відбулася 5 серпня 2022 року. За цей час екранізація коміксів Ніла Ґеймана очолила рейтинг найпопулярніших новинок Netflix.

Редакція Кіно 24 зібрала декілька відгуків, аби переконатися, що "Пісочний чоловік" дійсно вартий уваги. До того ж це наразі найпопулярніший серіал серпня в Україні.

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"Пісочний чоловік" – сюжет та каст серіалу

Серіал The Sandman є екранізацією однойменної серії коміксів, створених за сценарієм Ніла Ґеймана. За сюжетом у 1916 році Морфей, Повелитель Снів, потрапляє в полон до чаклуна та окультиста Родеріка Берджесса. У 2021 році він виривається на свободу, хоче повернути собі царство Снів та зробити там порядок.

Провівши багато років у неволі, Король Снів Морфей вирушає в подорож світами, щоб віднайти те, що в нього вкрали, та повернути свою силу,

– йдеться в офіційному синопсисі Netflix.

Продюсерами екранізації стали сам Ґейман разом з Девідом Ґоєром. Головну роль у фантастичному серіалі від Netflix виконав Том Старрідж. Серед інших акторів: Бойд Голбрук, Петтон Освальт, Кірбі Гавелл-Баптіст, Дженна Коулман, Мейсон Александр Парк, Донна Престон та інші.



Том Старрідж у серіалі / Скриншот зі серіалу

Відгуки на серіал

У мережі зазначають про те, що серіал вразив чимало українців. Відзначають його сценарій, який "допомагає створити цілісну картинку світу Марення навіть для тих, хто оригінальний комікс не читав". Вражає також і атмосфера серіалу: "Місцями просто хочеться зупиняти серію і милуватись кадром".

Словом, раджу хоча б спробувати глянути! Останнім часом у Netflx не так багато чогось насправді фірмового. Наостанок скажу, у серіалі дуже багато стосунків ЛГБТ+,

– зазначають українці у мережі.

Цікаво, що сам Ніл Ґейман намагався екранізувати "Пісочного чоловіка" з 1991 року. "Це один з тих серіалів, про які говорять "нарешті дочекались", – зазначає інший шанувальник творчості Ніла Ґеймана. "Він прекрасний. Це шедевр. Один з найкращих в історії. І це не перебільшення", – доповнює він.

Оцінки критиків та західних медіа

Серіал має перший сезон, 10 серій та два бонусні епізоди. Рейтинг Rotten Tomatoes — 86 % від критиків, 84 % від глядачів, а оцінка рейтинг IMDb — 7,8.

Що пишуть критики? Критики серіал зустріли позитивно й оцінили досить непогано. Polygon хвалить сюжет, який називає вдалим і близьким до оригіналу. The Guardian добре відгукнувся про акторський склад серіалу і відзначає професійну гру акторів, яким довелося справді відтворити складний матеріал.

Більше відгуків:

"З одного боку, це фантастична пригодницька історія, з іншого – філософський роздум про поняття мрії, брехні, надії та долі";

"Він, безумовно, потребує більшої кількості сезонів, "Пісочний чоловік" – це те, з чого зроблено мрії";

"Захоплює із самого початку. Він рухливий, часом грайливий і, безумовно, грандіозний";

"Якщо ви протримаєтеся хоч би до п'ятого епізоду, будете дійсно вражені".

Огляд серій від Netflix

Далі будуть спойлери!

Епізод 1. "Сон праведника"

У пошуках кошмару, що втік у Явосвіт, Морфей стає жертвою Родеріка Берджесса, окультиста, який хоче викликати й ув’язнити Смерть.

Епізод 2. "Недосконалі господарі"

Морфей починає пошуки своїх об’єктів сили — піску, рубіна та шолома. Спочатку він відвідує двох сумнозвісних братів.

Епізод 3. "Мрій про мене"

Морфей вистежує останню людину, що заволоділа його піском, і несподівано отримує урок із людяності. Етель відвідує свого сина.

Епізод 4. "Надія в пеклі"

Зачіпка, що вказує на місцеперебування шолома, примушує Морфея шукати зустрічі з Люцифером. Джон спантеличений, але йому на допомогу приходить добра самарянка.

Епізод 5. "24/7"

Джон спостерігає за поведінкою людей у забігайлівці й страхітливим способом випробовує на практиці свою теорію про правду й брехню. Морфей захоплений зненацька.

Епізод 6. "Шелест її крил"

Морфей спустошений. Він супроводжує свою невтомну старшу сестру, а та дає йому пораду й нагадує про давнього знайомого.

Епізод 7. "Ляльковий будинок"

Люсьєна приносить Морфею тривожну звістку. Роуз Вокер вирушає на пошуки сім’ї. Шанувальники Коринтянина розробляють план, щоб привернути його увагу.

Епізод 8. "Фальшива сім’я"

Коли Морфей наближається до одного зі своїх зниклих творінь, Роуз докладає ще більше зусиль, щоб знайти свого брата, і мимоволі втілює в реальність сон своєї подруги.

Епізод 9. "Колекціонери"

У Маренні відбуваються незрозумілі збурення. Роуз вирушає в подорож із новим другом, Коринтянин і його гість прибувають на моторошні збори.

Епізод 10. "Загублені серця"

Коли вихор снів стає потужнішим, а стіни між світами слабшають, Роуз мусить зробити складний вибір. Між Морфеєм і Коринтянином спалахує конфлікт.

Епізод 11. "Сон про тисячу котів / Калліопа"

Збірка історій із двох частин про сіамську кішку, яка бачить сни про новий світ, і письменника, якому вкрай необхідно віднайти натхнення, а також їхні зустрічі з Морфеєм.

Серіал продубльований українською на Netflix . Приємного перегляду!

Екранізація коміксів Ніла Ґеймана "Пісочний чоловік": дивіться трейлер