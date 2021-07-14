"Коли дорослішаєш – ти звірієш": Pixar та Disney показали нову анімацію "Я – Панда"

Навесні наступного року ми побачимо новий анімаційний фільм від Pixar та Disney "Я – Панда" (Turning red). Зважаючи на тріумф "Луки", є велика ймовірність, що цей мультфільм також сподобається багатьом. На екранах з 10 березня 2022 року.

Нова анімація "Я – панда" від Disney та Pixar розповідає історію про підлітка Мей Лі, які виповнилося 13 років. Кожного разу, коли дівчинка хвилюється (а так трапляється практично завжди), вона перетворюється на величезну червону панду!

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Це справжнє випробування для дитини. Ситуацію значно погіршує мама Мей, яка гіперопікується нею.

"Я – панда" 2021: дивіться тизер-трейлер

Ми впевнено можемо казати про те, що студії Disney та Pixar знову підіймають особливу тему – стосунки батьків та дітей, проблеми підлітків і способи їх вирішення.

Режисером мульфільму стала Домі Ші, відома за такими мультфільмами:

"Думками навиворіт";

"Бао";

"Суперсімейка 2".