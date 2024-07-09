Мережа "Планета кіно" запускає власний онлайн-кінотеатр: як і коли він запрацює

Українська мережа кінотеатрів "Планета Кіно" анонсувала запуск власного стримінгового сервісу під назвою "Планета Онлайн". Щомісяця на платформі будуть виходити обрані фільми, які отримали високі оцінки в кінорейтингах.

Це означає, що глядачі зможуть насолоджуватися лише найкращими стрічками, які були відібрані. У "Планеті Кіно" пояснюють, що така концепція дозволить глядачам не витрачати час на вибір, а насолоджуватися добіркою якісного кіно.

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"Планета кіно" запускає власний онлайн-кінотеатр: що відомо

Співвласник мережі "Планета Кіно" Дмитро Деркач розповів про запуск нового сайту "Планета Онлайн", на якому щомісяця будуть з'являтися обрані фільми з кінорейтингів. Для кожного з цих фільмів команда "Планета Кіно" підготує додаткові інформаційні матеріали, включаючи деталі створення фільму, задум режисера та особливості розвитку сюжету. Окрім цього, користувачам будуть доступні тизери власного виробництва.

Планета Кіно: дивіться відео онлайн

Сайт об'єднає можливості придбання квитків в офлайн-кінотеатри мережі з переглядом фільмів на "Планеті Онлайн". Також з'явиться можливість додавати стрічки до "Обраних" та отримувати сповіщення про їхню появу в прокаті або онлайн. У новому розділі "Моя планетка" користувач зможе персоналізувати налаштування та сповіщення.

Компанія також розробила власний застосунок для телевізорів (платформи Tizen та iOS), а в майбутньому планує зробити його доступним для планшетів.

Запуск нового сайту та мобільного застосунку запланований на наступний понеділок, 15 липня.