Комедійний бойовик з Віллом Смітом: на екрани вийшов фільм "Погані хлопці 4"

У кінотеатрах нарешті можна переглянути фільм "Погані хлопці: Все або нічого". Комедійна стрічка отримує не надто високі оцінки, але може подарувати задоволення глядачам.

Учора, 5 червня, відбулась прем'єра четвертого фільму франшизи "Погані хлопці". Комедійний бойовик з Віллом Смітом та Мартіном Лоуренсом нарешті можна переглянути у кінотеатрах, пише Кіно 24.

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Прем'єра фільму "Погані хлопці: Все або нічого"

Стрічка розповідатиме про поліціянтів-напарників Майка Ловрі та Маркуса Бернетта. Їхній колишній шеф помер загадковим чином, водночас його звинуватили у співпраці з румунськими наркокарателями, що тривала начебто багато років. Копи планують не тільки виправдати свого шефа, а ще й знайти правду та врятувати власні життя.

У головних ролях: Вілл Сміт, Мартін Лоуренс, Ванесса Гадженс, Александр Людвіг, Паола Нуньєс і Джейкоб Сціпіо. Стрічкою займалися режисери Аділь Ель Арбі та Білал Фалла.

"Погані хлопці: Все або нічого": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики

Щодо перших оцінок критиків, то на сайті Rotten Tomatoes фільм має рейтинг 68% "свіжості" на основі 68 рецензій кінокритиків із середнім балом 6.1 з 10. На Metacritic фільм отримав 54 бали зі 100 можливих, на основі 32 рецензій. Тоді як на авторитетному сайті IMDb стрічка отримала оцінку 6.8/10.

У Daily Telegraph критики додали, що Сміт та Лоуренс на одному екрані спроможні порадувати кіноманів. Але фільм не може претендувати на високий бал.

"У фільмі присутній свіжий рівень безглуздості, навіть якщо Сміту доводиться прокладати собі шлях крізь усе це, як злочинцю в наручниках. Лоуренс, який ніколи не був світовим рекордсменом у виборі комічних моментів, влучає у свою справу краще, ніж можна було б очікувати", – пишуть експерти.