Британські кінотеатри 19 вересня: одні закриються, інші транслюватимуть похорон Єлизавети II

Сьогодні, 19 вересня, чимало кінотеатрів Великої Британії закриються на знак поваги до королеви Єлизавети II. Інші залишаться відкритими та безоплатно показуватимуть похорон Її Величності.

Великі мережі, включаючи Cineworld, Odeon та Showcase, закриють свої кінотеатри. Curzon та Arc вирішили показати похорони.

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Британські кінотеатри 19 вересня, в день похорону Єлизавети II

Кінотеатр Arc зазначив у своїй заяві у твітері: "Ми маємо ухвалити рішення показати похорон Її Величності Королеви у понеділок, 19 вересня, об 11:00".

Це безкоштовний захід, але необхідно заздалегідь забронювати місце. Поки транслюється похорон, інших шоу не буде,

– доповнили вони.

Вони доповнили: "Місця будуть безкоштовними, а перед сеансом можна буде лише придбати воду". Сеанси фільмів скасували.

Зокрема, британський реліз романтичної комедії "Квиток до раю" за участю зірок Голлівуду Джорджа Клуні та Джулії Робертс перенесли з 16 вересня на 20 вересня — наступного дня після похорону.

Нагадаємо, сьогодні об 13 годині за київським часом розпочнеться чин похорону королеви Єлизавети II. Головним каналом, який транслюватиме подію, буде BBC. Він вже не один десяток років закріплений за королівською сім'єю. Канал завжди транслював усі королівські весілля, коронацію королеви, трансляцію різдвяних привітань.

Прямий ефір буде доступний на BBC iPlayer з постійними оновленнями на вебсайті новин і радіо BBC протягом дня. Очікується, що трансляцію будуть переглядати мільйони людей. Також прямий ефір можна буде спостерігати на каналах NBC, ABC, CNN та Fox News.

Її Величність поховають у каплиці святого Георгія Віндзорського замку, який є особливим для усієї королівської сім'ї. Там безперервно жили 40 монархів протягом майже 1000 років. Після поховання королеви згідно з рішенням короля, уся королівська сім'я вступить у 7-денну жалобу.