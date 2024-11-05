Історія справжньої відданості: відбувся допрем'єрний показ фільму "Потяг до життя"

В Україні відбувся допрем'єрний показ документальної стрічки "Потяг до життя". Це повнометражний фільм, який розповідає історії працівників української залізниці, що з першого дня повномасштабної війни стали справжніми героями.

Про це повідомляє 24 Канал. Ці історії – не просто розповіді про виконану роботу, а й про величезну відвагу та самопожертву працівників залізниці.

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Відбувся допрем'єрний показ фільму "Потяг до життя": подробиці

Фільм пропонує глядачам ексклюзивні кадри та інтерв'ю з тими, хто брав безпосередню участь у рятувальних операціях на залізниці в умовах війни. Це не лише про технічні та логістичні аспекти, а й про людські долі, про героїчний дух, який став запорукою порятунку тисяч українців.

На допрем'єрний показ фільму зібралися не лише глядачі, але й самі герої стрічки – працівники залізниці, які стали прототипами для фільму. Окрім них, серед присутніх були також продюсери, політики.

Ми хотіли показати на весь світ методичку, яка написана потом і кров'ю залізничників. Ми хотіли показати цю інструкцію не просто про героїзм залізничників, а підказати світу, аби ще більше і краще допомагали Україні, щоб ця інструкція не знадобилася їм,

– кажуть творці стрічки про головну мету фільму.



Допрем'єрний показ фільму "Потяг до життя" / Фото Анджеліка Галесевич

Перед початком допрем'єрного показу фільму "Потяг до життя" Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до присутніх та подякував кожному, хто в умовах війни вирішив присвятити своє життя роботі на залізниці. Він наголосив, що вони не лише забезпечують транспортне сполучення, але й відіграють ключову роль в евакуації людей з небезпечних територій.

Стефанчук також підкреслив, що на сьогодні залізниця є одним із найнадійніших і найважливіших видів транспорту, особливо для іноземних лідерів, які приїжджають до України, щоб продемонструвати свою підтримку та солідарність з українським народом.

Фільм, який ми сьогодні маємо змогу побачити, показує історії людей, яких можна сміливо називати "залізними". Це історії відданості, сміливості, героїзму, це приклади тих, хто, не замислюючись, йшов на ризик, аби допомогти іншим. Ці люди стали насправді символами нашої стійкості. Цей фільм – це не тільки важливі свідчення війни, але й уроки людяності. Вони навчать нас, як важливо бути сміливими й відданими в найскладніші моменти,

– зазначив Стефанчук.



Фільм "Потяг до життя" / Кадр із фільму

Про що сюжет фільму "Потяг до життя"

Головна героїня фільму "Потяг до життя" – провідниця Ірина Юрченко, чия історія стала основою центральної сюжетної лінії, поділилася своїми переживаннями та думками щодо того, чому цей фільм є таким важливим. Ірина – мати Героя України Дмитра Козацького, одного з захисників Азовсталі, який героїчно тримав оборону під час боїв за Маріуполь.

Вона зазначила, що її мета полягала не просто в розповіді про свою роль, а в тому, щоб передати історії інших працівників залізниці – людей, які з першого дня повномасштабної війни працювали на межі можливого, щоб евакуювати тисячі українців із зон бойових дій.

Я рада, що ми можемо нашим майбутнім поколінням передати, якою ціною нам дається наша незалежність, наша вільна Україна,

– сказала вона.



Ірина Юрченко у фільмі "Потяг до життя" / Кадр із фільму

Фільм "Потяг до життя" складається з особистих історій, інтерв'ю та свідчень залізничників, які стали безпосередніми учасниками евакуації під час війни. Ці кадри зворушують своєю щирістю та героїзмом, і дозволяють глядачам побачити зсередини, якими труднощами та небезпеками доводилося щодня стикатися людям, що працювали на залізниці.

До цього ряду додаються відгуки та враження від світових знаменитостей, таких як Борис Джонсон, Орландо Блум та Андрій Шевченко, які також висловили свою підтримку та захоплення відважними діями українських залізничників.

"Потяг до життя": дивіться онлайн трейлер фільму

Їхні слова не лише підтримують морально, а й наголошують на міжнародному визнанні героїзму українців у часи війни. Вони високо оцінюють роль української залізниці як не тільки транспортного зв'язку, а й важливого елементу в забезпеченні національної безпеки та гуманітарної допомоги під час війни.

Прем'єра "Потягу до життя" відбудеться 14 листопада в кінотеатрах України. Частина коштів від прокату буде спрямована на допомогу дітям та родинам загиблих залізничників.