5 найвідоміших ролей у фільмографії Пола Ріттера, які прославили його на весь світ

Знаменитий британський актор Пол Ріттер помер 5 квітня 2021 року. Якими ролями він запам'ятається кіноманам – читайте у матеріалі.

Помер Пол Ріттер: причина

Пола Ріттера не стало у віці 55 років. Помер британський актор від раку мозку, про що журналу The Guardian підтвердив його представник. Деталей лікування онконедуги вирішили не розголошувати. Водночас представник Пола Ріттера зазначив, що чоловік помер у своєму будинку в оточенні родини.

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"З великим жалем ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі. Він помер удома в оточенні своєї дружини Поллі і синів Френка і Ноя. Йому було 55 років, і він страждав від пухлини мозку", – зазначив представник Пола Ріттера.

Коли відбудеться прощання зі знаменитим актором, поки не уточнюють. А поки весь світ оплакує цю втрату, 24 канал вирішив пригадати найвідоміші фільми, в яких зіграв талановитий Пол Ріттер.

Фільмографія Пола Ріттера: 5 найвідоміших ролей актора

"Чорнобиль" (Анатолій Дятлов)

Британський актор добре відомий українським глядачам. Всі, хто вже переглянув серіал "Чорнобиль" від HBO, з легкістю впізнають його за персонажем Анатолієм Дятловим. Це одна з головних ролей у стрічці, а Пол Ріттер зіграв антигероя, заступника головного інженера, який відповідав за хід експерименту, що завершився аварією.



Пол Ріттер у серіалі "Чорнобиль" / Фото ВВС

"Гаррі Поттер і Напівкровний принц" (Елдред Ворпл)

Та велику славу Полу Ріттеру принесли зйомки у франшизі "Гаррі Поттер". У 6 стрічці, яка вийшла на екрани у 2009 році, актор зіграв Елдреда Ворпла. У фільмі він – маестро і письменник, який вивчав вампірів і написав не одне видання про них. Окрім цього, Ворпл пропонував Гаррі Поттеру стати героєм його книги.



Елдред Ворпл у виконанні Пола Ріттера / Фото Screen Rant

"Інферно" (помічник Гаррі Сімса)

Негативну роль Пол Ріттер отримав у фільмі "Інферно". В цій стрічці він виступив противником героя Тома Генкса і правою рукою глави Консорціуму Гаррі Сімса.



Пол Ріттер у фільмі "Інферно" / Фото Кіноріум

"Квант милосердя" (Гай Гейнс)

Не дивно, що саме Пола Ріттера запросили зіграти у фільмі про Джеймса Бонда "Квант милосердя". У цій стрічці він приміряв ефектний костюм та перевтілився у Гая Гейнса – радника прем'єр-міністра Великої Британії і члена злочинної організації Quantum, проти якої й виступив агент 007.



Пол Ріттер у "Кванті милосердя" / Фото Кіноріум

"Без образ" (Рендольф Міллер)

А завершує добірку найвідоміших ролей Пола Ріттера його робота у серіалі "Без образ". Стрічка є однією з останніх у кар'єрі актора та виходила на екрани з 2015 до 2018 років. Тут Пол Ріттер неперевершено зіграв криміналіста, який відзначається витівками та все ж геніально розслідує справи.



Пол Ріттер зіграв у серіалі "Без образ" / Фото Channel 4