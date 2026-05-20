Захопливий трилер 2019-го року закохав у себе українських глядачів на Netflix

Кажуть, що середа – це маленька п'ятниця. Тож, якщо ви вже втомилися від важкого робочого тижня, варто взяти паузу та відпочити.

Ідеальним варіантом для цього може стати перегляд захопливого трилера на Netflix. У матеріалі 24 Каналу ми розповідаємо більше про фільм "Полювання", який полюбився українцям за останній тиждень.

Про що йдеться у сюжеті фільму "Полювання"?

Сюжет фільму "Полювання" розгортається навколо 12 незнайомих між собою людей. Вони опиняються у невідомому місці, зв'язані, й не розуміють, чому стали жертвами викрадення. Згодом героям вдається звільнитися від пут, після чого вони знаходять загадкову посилку з ящиком, наповненим різною зброєю.

І саме в цей момент починається найстрашніше – на цих людей відкривають справжнє полювання. Вони майже впевнені, що стали мішенню не випадково, а ця гра на виживання виявиться надзвичайно жорстокою.

"Полювання": дивіться онлайн трейлер фільму

Що варто знати про фільм?

Прем'єра фільму відбулася навесні 2020 року.

Над стрічкою працювали одразу три країни – США, Китай і Японія.

Картина поєднала в собі жанри трилера, бойовика та чорної комедії.

Режисером став Крейг Зобел, а сценарій написали Нік Кьюз і Деймон Лінделоф.

Фільм заснований на оповіданні Річард Коннелл "Найнебезпечніша гра".

У головних ролях знялися Бетті Гілпін, Айк Барінголц, Емма Робертс та Гіларі Свенк.

Попри те, що прем'єра стрічки відбулася вже кілька років тому, зараз "Полювання" стало одним із найпопулярніших фільмів на Netflix. Зокрема, стрічка посіла 10-ту сходинку в рейтингу найпопулярніших фільмів серед українських глядачів за останній тиждень.

За даними IMDb, фільм отримав не надто високий глядацький рейтинг – 6,6 бала з 10 можливих. Водночас стрічка вже знайшла свого глядача, і цілком можливо, що саме вам сподобається цей напружений сюжет та атмосфера виживання.



Фільм "Полювання" / Кадр із фільму

Які українські фільми зараз популярні на Netflix?

До речі, стримінгова платформа Netflix знову оновила список найпопулярніших фільмів, які українці переглядали впродовж тижня.

До рейтингу потрапили одразу три українські стрічки. Зокрема, другу сходинку посіла комедія "Коли ти розлучишся" за участі Тараса Цимбалюка, Антоніни Хижняк та Наталки Денисенко.

На шостому місці опинився фільм "Мавка. Справжній міф", а сьому позицію посів український трилер "Всі відтінки спокуси" за участі Володимира Дантеса та Олени Лавренюк.