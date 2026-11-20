Зірку Marvel знайшли мертвим на сходах житлового будинку: актору було лише 43 роки
Американський актор Ленс Бродвей, який встиг змінити професійний бейсбол на знімальні майданчики та засвітитися у проєктах Marvel, помер за загадкових обставин. Йому було лише 43 роки.
Як повідомляє TMZ, тіло актора знайшли 17 листопада на сходовій клітці житлового комплексу в Далласі, штат Техас. За інформацією поліції, близько 18:40 надійшов виклик від людини, яка виявила Бродвея без ознак життя.
Наразі обставини смерті залишаються нез'ясованими. Судово-медична експертиза ще не встановила її причину. Правоохоронці не повідомляли про ознаки насильницької смерті, тому робити припущення щодо трагедії зарано.
Що відомо про Ленса Бродвея
Кар'єра Бродвея більше нагадувала сценарій голлівудського фільму, ніж звичайну біографію актора. Спочатку він будував спортивну кар'єру, причому доволі успішно.
У 2005 році його обрала бейсбольна команда Chicago White Sox, а вже у 2007-му він дебютував у Головній бейсбольній лізі США (MLB). Згодом виступав за New York Mets.
Однак після завершення спортивної кар'єри Бродвей вирішив, що час підкорювати Голлівуд.
У 2013 році він з'явився у бойовику "Падіння Олімпу" (Olympus Has Fallen) із Джерардом Батлером, де зіграв агента Секретної служби О'Ніла. Також актор знімався у фантастичній стрічці "Beyond the Trek".
Глядачі могли бачити його в популярних серіалах "Агенти Щ.И.Т.", "Люцифер" та "Колонія". Хоча головних ролей Бродвей так і не здобув, він встиг попрацювати над кількома відомими голлівудськими проєктами.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть зірки серіалів від Netflix.