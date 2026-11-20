Американський актор Ленс Бродвей, який встиг змінити професійний бейсбол на знімальні майданчики та засвітитися у проєктах Marvel, помер за загадкових обставин. Йому було лише 43 роки.

Як повідомляє TMZ, тіло актора знайшли 17 листопада на сходовій клітці житлового комплексу в Далласі, штат Техас. За інформацією поліції, близько 18:40 надійшов виклик від людини, яка виявила Бродвея без ознак життя.

Наразі обставини смерті залишаються нез'ясованими. Судово-медична експертиза ще не встановила її причину. Правоохоронці не повідомляли про ознаки насильницької смерті, тому робити припущення щодо трагедії зарано.

Що відомо про Ленса Бродвея

Ленс Бродвей помер / Фото Getty Images



Кар'єра Бродвея більше нагадувала сценарій голлівудського фільму, ніж звичайну біографію актора. Спочатку він будував спортивну кар'єру, причому доволі успішно.

У 2005 році його обрала бейсбольна команда Chicago White Sox, а вже у 2007-му він дебютував у Головній бейсбольній лізі США (MLB). Згодом виступав за New York Mets.

Однак після завершення спортивної кар'єри Бродвей вирішив, що час підкорювати Голлівуд.

У 2013 році він з'явився у бойовику "Падіння Олімпу" (Olympus Has Fallen) із Джерардом Батлером, де зіграв агента Секретної служби О'Ніла. Також актор знімався у фантастичній стрічці "Beyond the Trek".

Глядачі могли бачити його в популярних серіалах "Агенти Щ.И.Т.", "Люцифер" та "Колонія". Хоча головних ролей Бродвей так і не здобув, він встиг попрацювати над кількома відомими голлівудськими проєктами.



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