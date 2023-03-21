Помер актор з фільмів "Зоряні війни" і "Гаррі Поттер": його знайшли непритомним
Джерело:The Guardian
Британський актор Пол Грант, який зіграв Евока в шостій частині "Зоряних воєн" та одного з гоблінів у "Гаррі Поттері", помер у Лондоні. Це сталося у віці 56 років.
Зірку знайшли непритомним у північній частині Лондона, поруч із залізничною станцією "Кінгс-Крос". Медики констатували відсутність мозкової діяльності.
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Помер актор Пол Грант з фільмів "Зоряні війни" і "Гаррі Поттер"
16 березня його госпіталізували, та прийняли рішення під'єднати до системи життєзабезпечення. Однак, 19 березня його відключили від системи, як повідомляє The Guardian.
У Пола Гранта залишилася кохана Марія Дваєр, дві дочки Софі та Ніколь та син Роббі.
Я спустошена. Мій батько був легендою у всьому. Він завжди викликав усмішку і сміх на обличчі у всіх. Він був готовий на все заради будь-кого і був великим фанатом "Арсеналу". Він був актором, батьком та дідусем,
– донька Софі збентежена через втрату батька.
Марія Дваєр поділилася: "Пол був любов’ю всього мого життя. Найсмішніша людина, яку я знала. Він зробив моє життя повним. Без нього життя ніколи не буде колишнім".