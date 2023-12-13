Помер відомий американський актор Андре Брауер

Андре Брауер, відомий своїми ролями у серіалах "Вбивство: Життя на вулиці", "Доктор Хаус" та "Бруклін 9-9", помер у віці 61 року.

Читайте в матеріалі, що стало причиною смерті відомого актора та що відомо про Андре Брауера.

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Андре Брауер помер: що сталося

Володар премії "Еммі" пішов з життя у понеділок, 11 грудня. За інформацією публіциста Дженніфер Аллен, причиною його смерті стала серйозна, але нетривала хвороба. В актора залишилася дружина, яка також знімалася в "Убивчому відділі", та троє дітей.

Андре Брауер: що відомо про актора