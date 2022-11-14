У Дженніфер Еністон помер батько – актор мильних опер

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон повідомила про смерть батька Джона Еністона. Його не стало у віці 89 років.

Американський актор мильних опер Джон Еністон помер 11 листопада, у п’ятницю. Причину смерті не розголошують.

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У Дженніфер Еністон помер батько – спогади актриси

На своїй сторінці в інстаграмі Дженніфер поділилася трагічною звісткою з підписниками. Вона опублікувала емоційний допис зі щасливими фотографіями з дитинства і сьогодення.

Любий тато... Джон Ентоні Еністон. Ти був одним з найгарніших людей, яких я коли-небудь знала. Я так вдячна за те, що ти пішов у небеса з миром – і без болю. І 11.11 не менше! У тебе завжди був ідеальний вибір часу. Це число назавжди матиме для мене ще більший сенс відтепер. Я буду любити тебе до кінця часів,

– написала акторка.

Дженніфер Еністон з батьком / Фото з інстаграму актриси

Що відомо про Джона Еністона

Як відомо, актор Джон Еністон народився у 1933 році у родині ветерана Першої світової війни. У два роки його сім’я емігрувала до США. Там здобув театральну освіту та служив у ВМС США як офіцер розвідки.

У 1965 році Еністон одружився з американською актрисою Ненсі Доу, а в 1969 році у подружжя з’явилася донечка Дженніфер. У 1980 році пара розлучилася, проте згодом Джон одружився знову на Шеррі Рунні, яка народила від нього сина Олександра.

Еністон дебютував у 1960-х роках на телебаченні, переважно знімався у серіалах. Визнання здобув завдяки ролі Віктора Кіріакіса у мильній опері "Дні нашого життя", в якій знімався з 1985 року до нині.

Дженніфер Еністон з батьком / Фото з інстаграму актриси