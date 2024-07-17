Пішов з життя відомий 24-річний український актор театру та кіно Дар'юш Есламi
Джерело:Театр на Подолі
16 липня пішов з життя один з артистів Театру на Подолі, Дарʼюш Есламі. Дарʼюш був відомий не тільки своєю роботою на театральній сцені, але й участю у різних телевізійних кінопроєктах, завдяки яким його добре знали та любили.
Востаннє актор зʼявлявся в соціальних мережах за день до своєї смерті. Він опублікував нові фотографії, які зібрали багато коментарів та вподобань від шанувальників.
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Помер Дар'юш Есламi: що відомо
Театр на Подолі повідомив про смерть відомого актора Дарʼюша Есламі.
Сьогодні зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним і близьким,
– повідомили його колеги.
Причину смерті 24-річного культурного діяча не розкрили. Під постом театру, присвяченим цій сумній події, шанувальники творчості Дарʼюша активно висловлюють свої співчуття і діляться спогадами про нього. Ось, що вони пишуть:
- "Аж не віриться, він був такою доброю людиною, який талановитий артист пішов! Спочивай з миром"
- "Немає слів…світ втрачає таких талановитих людей…сил близьким Даріка, щоб пережити це горе. Спочивай з миром! Світла пам‘ять!"
- "Він був не просто талановитим артистом… Він був моїм другом! Пам'ять про нього ніколи не згасне"
- "Дякую за підтримку на творчому конкурсі, світла пам'ять"
Багато знайомих висловили свої почуття у соціальних мережах, зазначаючи, що не можуть повірити в смерть такого яскравого актора та доброї людини. Вони ділилися історіями та спогадами, які підкреслюють його талант і добре серце.