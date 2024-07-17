Пішов з життя відомий 24-річний український актор театру та кіно Дар'юш Есламi

16 липня пішов з життя один з артистів Театру на Подолі, Дарʼюш Есламі. Дарʼюш був відомий не тільки своєю роботою на театральній сцені, але й участю у різних телевізійних кінопроєктах, завдяки яким його добре знали та любили.

Востаннє актор зʼявлявся в соціальних мережах за день до своєї смерті. Він опублікував нові фотографії, які зібрали багато коментарів та вподобань від шанувальників.

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Помер Дар'юш Есламi: що відомо

Театр на Подолі повідомив про смерть відомого актора Дарʼюша Есламі.

Сьогодні зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним і близьким,

– повідомили його колеги.

Причину смерті 24-річного культурного діяча не розкрили. Під постом театру, присвяченим цій сумній події, шанувальники творчості Дарʼюша активно висловлюють свої співчуття і діляться спогадами про нього. Ось, що вони пишуть:

"Аж не віриться, він був такою доброю людиною, який талановитий артист пішов! Спочивай з миром"

"Немає слів…світ втрачає таких талановитих людей…сил близьким Даріка, щоб пережити це горе. Спочивай з миром! Світла пам‘ять!"

"Він був не просто талановитим артистом… Він був моїм другом! Пам'ять про нього ніколи не згасне"

"Дякую за підтримку на творчому конкурсі, світла пам'ять"

Багато знайомих висловили свої почуття у соціальних мережах, зазначаючи, що не можуть повірити в смерть такого яскравого актора та доброї людини. Вони ділилися історіями та спогадами, які підкреслюють його талант і добре серце.