Боровся із важкою хворобою: помер відомий актор серіалу "Санта-Барбара"

Стало відомо про смерть відомого актора Джо Марінеллі. Він знявся у таких серіалах як "Ранкове шоу", "Санта-Барбара" та інших.

На момент смерті актору було 68 років. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання CNN.

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Джо Марінеллі помер від важкої хвороби: що відомо

Про смерть актора повідомила його агентка, зазначивши, що Джо Марінеллі кілька років боровся із раком горла та шлунка. Більше деталей вона не розкрила.

За свою кар’єру актор зіграв понад 50 ролей. Особливу популярність він здобув завдяки мильній опері "Санта-Барбара", де виконав роль Банні Тальятті та з'явився у 170 епізодах.

Останнім його проєктом стало "Ранкове шоу", у якому він знявся у 20 серіях.

Джо Марінеллі був успішним і визнаним актором, номінованим на премію Гільдії кіноакторів США у 2022 році за найкращий драматичний ансамбль.

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