Не стало зірки культового фільму "Пропала грамота": помер народний артист України Федір Стригун

Пішов із життя Федір Стригун – актор, режисер і педагог, який понад пів століття присвятив театру. Для когось він назавжди залишиться героєм культової "Пропалої грамоти", а для інших – людиною, без якої складно уявити театральне життя Львова.

Федір Стригун помер 23 жовтня 2026 року у віці 86 років. Сумну новину повідомив його син Назар Стригун. Смерть митця також підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Що відомо про смерть Федора Стригуна

Незадовго до смерті актор мав серйозні проблеми зі здоров'ям. У вересні він переніс операцію, після якої потребував тривалої реабілітації.

Родина навіть звернулася до небайдужих із проханням допомогти фінансово, адже лікування вимагало значних витрат. Причину хірургічного втручання близькі не розголошували. Офіційної інформації про причину смерті наразі немає.

Чим запам'ятався Федір Стригун



Федір Стригун / Фото зі сторінки у фейсбуці Федора Стригуна

Федір Стригун народився 1 листопада 1939 року на Черкащині. Однак справжньою творчою домівкою для нього став Львів, куди він переїхав у 1965 році.

Митець десятиліттями працював у Національному театрі імені Марії Заньковецької, а згодом очолив його. За свою кар'єру він зіграв понад сотню театральних ролей та поставив десятки вистав:

Серед найвідоміших постановок – "Гайдамаки", "Маруся Чурай", "Гамлет", "Ромео і Джульєтта", "Мазепа" та "Хазяїн". Стригун також повернув на українську сцену оперети "Гуцулка Ксеня" та "Шаріка".

Глядачі пам'ятають актора за стрічками "Пропала грамота", "Запорожець за Дунаєм" та "Камінна душа".

У 1978 році митець став лауреатом Шевченківської премії, а вже наступного року отримав звання народного артиста. Також його відзначили орденами князя Ярослава Мудрого та "За заслуги".

Крім того, Стригун викладав у Львівській консерваторії та Львівському національному університеті імені Івана Франка, передаючи свій досвід молодим акторам і режисерам.

Не так давно стало відомо про смерть іншого українського актора.