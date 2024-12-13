Йому було всього 37: помер відомий актор культових серіалів на Netflix

Популярний іспанський актор Хосе де ла Торре, який здобув широку популярність завдяки своїй ролі в серіалі Netflix "Стриптизер", трагічно пішов з життя на 37-му році. Його смерть стала великим ударом для шанувальників, колег та всіх, хто слідкував за його кар'єрою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Daily Mail. Відомо, що останні місяці актор боровся з тяжкою хворобою.

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Помер відомий іспанський актор Хосе де ла Торре: що сталося

Причину смерті Хосе де ла Торре поки що не розголошено, але відомо, що останні місяці актор боровся з тяжкою хворобою. Про свої проблеми зі здоров'ям він сам розповідав своїм прихильникам, але так і не назвав публічно свій діагноз. Тому інформація про природу його хвороби залишається невідомою, що ще більше загострює біль і сум серед тих, хто був близько до актора.

Після його смерті акторка Луїза Мартін, колега Хосе, підтвердила трагедію та висловила глибоке співчуття. Вона поділилася своїми емоціями в соціальних мережах, підкресливши важливість цієї втрати для неї.

Моє серце розривається від думки, що я більше ніколи не почую твій голос, але я буду продовжувати говорити з тобою. Безмежно люблю тебе, Хосе,

– написала Луїза у своєму інстаграмі.

Смерть Хосе де ла Торре залишила велику порожнечу в серцях його колег і прихильників, адже актор не тільки мав значний талант, але й був людиною, яку любили та поважали. Його харизма та майстерність на екрані залишатимуться в пам'яті всіх, хто слідкував за його творчістю, і будуть нагадувати про великі досягнення у світі кіно, яких він так і не зміг досягти повністю.