Помер композитор Монті Норман – автор головної теми "Джеймса Бонда"

Британський композитор Монті Норман, відомий як автор головної музичної теми з фільмів про Джеймса Бонда "James Bond Theme", помер на 95-му році життя. Про це повідомили на офіційному сайті композитора.

У заяві йшлось про те, що чоловік помер після нетривалої хвороби. Проте інших деталей щодо обставин смерті музиканта його представники не розкрили.

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"Ми з жалем повідомляємо, що Монті Норман помер 11 липня 2022 року після нетривалої хвороби", – сказано у заяві.

Біографія Морті Нормана

Видатний композитор найбільш відомий тим, що написав музику до фільму про Бонда 1962 року "Доктор Ноу" з Шоном Коннері, яка згодом стала темою всієї франшизи. Але продюсерам не сподобалося аранжування Нормана, тому вони запросили молодого Джона Беррі, щоб той змінив аранжування п'єси. Її у підсумку записали з використанням п'яти саксофонів, дев'яти духових інструментів, соло-гітари та ритм-секції.

Згодом композитор Баррі стверджував, що це він написав цю композицію, але твір було присвоєно Монті Норману, коли він виграв позов про наклеп.

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Відтоді й почалась його кар'єра як композитора. До цього чоловік служив у Повітряних силах Великої Британії, де виявив у собі пристрасть до співу. У 1950-х і 1960-х роках Монті виступав з різними гуртами та виконавцями, а також гастролював по країні з розважальними шоу. Паралельно чоловік створював хіти для мюзиклів, яких загалом нараховується 13. У 1980-му він працював на Бродвеї, та багатьох інших лондонських театрах, збираючи престижні нагороди.

Щодо особистого життя, то Норман був першим чоловіком актриси Даяни Коупленд, у них народилася донька. У 1980 році вони розлучилися, а пізніше він одружився з Ріною Цезарі.