Після тривалої боротьби за життя: відійшов у засвіти легендарний український кінооператор

Помер відомий український кінооператор-постановник, заслужений діяч мистецтв України, кавалер ордена "За заслуги" III ступеня Леонід Бурлака. Його фільми залишили глибокий слід в історії українського кіно.

Бурлака працював над багатьма видатними стрічками, серед яких особливо виділяється фільм "Вірність". Ця робота принесла йому міжнародне визнання – на Венеціанському кінофестивалі у 1965 році.

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Помер Леонід Бурлака

Леонід Бурлака пішов із життя після тривалої та важкої хвороби, залишивши по собі світлу пам'ять і видатний спадок у світі українського кінематографа. Він був справжньою легендою серед кінооператорів, людиною, яка внесла величезний внесок у розвиток вітчизняного кіномистецтва.

Народився Бурлака в жовтні 1938 року в Одесі – місті, яке він завжди вважав своїм домом. Як справжній одесит, він рідко залишав рідне місто, роблячи це лише з важливих причин: чи то для навчання, чи то для участі у кіноекспедиціях.

Його ім'я – в титрах фільмів, які не лише знали всі за минулих часів, але й пам'ятають та багаторазово переглядають сьогодні, коли минули десятки років,

– написали колеги кінооператора.

Прощання з видатним кінооператором Леонідом Бурлакою відбудеться на території Одеської кіностудії, яка стала місцем його багаторічної творчої діяльності. Вшанувати пам'ять можна буде 17 вересня, о 12:00.

Одеська кіностудія – символічне місце для прощання з митцем, адже саме тут він створив багато зі своїх незабутніх робіт, які здобули визнання в Україні та за її межами. Багато колег, друзів і шанувальників прийдуть, щоб попрощатися з цією талановитою людиною, яка залишила глибокий слід у світі кіно.

Над якими стрічками працював покійний кінооператор

Серед його фільмів ви можете знати такі стрічки: