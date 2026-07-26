Не стало творця "Маски", який відкрив світові Кемерон Діас і допоміг злетіти Джиму Керрі

22 липня режисер помер у своєму будинку поблизу Сан-Дієго. Чаку Расселу було 74 роки. Про смерть повідомила його родина. Причину наразі не розголошують.

Як повідомляє People, після трагічної звістки Джим Керрі опублікував емоційне прощання з людиною, яка, за його словами, створила на знімальному майданчику особливу атмосферу.

Для мене було честю працювати з Чаком Расселом. На майданчику "Маски" він створив атмосферу справжнього дива, дитячої радості та неймовірної творчої єдності, – розчулено поділився актор.



Фільм "Маска" / Фото imdb



Актор зізнався, що робота над "Маскою" стала для нього справжнім подарунком. За словами Керрі, Рассел умів перетворити знімальний процес на місце, де дорослі офіційно отримували дозвіл поводитися як діти. Саме ця легкість, свобода та любов до творчого хаосу заряджали всю команду й зрештою допомогли створити стрічку, яка через три десятиліття все ще викликає усмішку.

Керрі також назвав "Маску" однією з найцінніших робіт у своїй кар'єрі та подякував режисерові за роки натхнення.

У 1994 році Чак Рассел ризикнув екранізувати доволі незвичний комікс про скромного банківського службовця, який знаходить магічну маску бога Локі й перетворюється на зеленого бешкетника з абсолютно неконтрольованою фантазією. Сьогодні історіями про супергероїв уже нікого не здивуєш, але тоді це був сміливий експеримент. Як показав час, ризик себе повністю виправдав.

До того ж саме "Маска" стала дебютом Кемерон Діас у великому кіно. Виходить, одна зелена маска не лише врятувала кар'єру вигаданого Стенлі Іпкісса, а й дала потужний старт одразу двом майбутнім голлівудським зіркам.

Втім, творчий шлях Рассела аж ніяк не зводився до одного фільму. Ще до "Маски" він зняв культовий горор "Кошмар на вулиці В'язів 3: Воїни сну" та фантастичний фільм жахів "Капля". А після успіху комедії легко змінив курс: попрацював із Арнольдом

Шварценеггером над бойовиком "Стирач", а згодом довірив Двейну Джонсону його першу головну роль у "Царі скорпіонів".

Також не так давно не стало актора Сема Нілла.



