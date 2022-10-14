Помер Роббі Колтрейн, який зіграв Геґріда у "Гаррі Поттері"

Актор Роббі Колтрейн, який став зіркою фільмів про Гаррі Поттера, помер у віці 72 років. Причиною смерті стали проблеми зі здоров'ям. Улюбленець мільйонів пішов з життя у лікарні.

Шотландський актор став зіркою багатьох культових фільмів. В історії про Гаррі Поттера він мав особливе місце і назавжди запам'ятався глядачам.

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Помер актор Роббі Колтрейн

Про смерть актора у п'ятницю, 15 жовтня, повідомила його агентка. Роббі мав проблеми зі здоров'ям, у 2019 році він опинився в інвалідному візку через гострий остеоартрит. Актор перебував у лікарні під наглядом медиків, але вони не змогли врятувати його життя.

Роббі, мабуть, найкраще запам'ятають протягом наступних десятиліть як Геґріда. Роль, яка приносила радість і дітям, і дорослим, щотижня викликала потік листів від шанувальників протягом 20 років,

– сказала агентка актора.

Що відомо про хворобу Колтрейна

Про гострий остеоартрит актор дізнався ще у 2016 році. Тоді лікарі попросили його скинули 40 кілограмів, щоб полегшити навантаження на коліно. Сам Роббі оптимістично дивився на ситуацію та казав, що після операції буде "скакати як ельф".

Найвідоміші фільми, в яких зіграв Роббі Колтрейн

остеоартрит – це дегенеративна хвороба суглобів, яка розвивається внаслідок руйнування суглобового хряща й ушкодження інших тканин суглоба.

Найбільшу популярність Колтрейну принесли фільми про Гаррі Поттера. Також він зіграв у інших відомих стрічках: