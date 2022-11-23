Помер зірка "Гри престолів" Вілко Джонсон – кого він зіграв у серіалі

В Англії помер музикант Dr. Feelgood і актор "Гри престолів" Вілко Джонсон. Він відомий унікальною грою на гітарі, яка мала значний вплив на панк. Крім того, Вілко знявся у чотирьох серіях "Гри престолів" у ролі німого ката Іліна Пейна.

Актор і гітарист помер у віці 75 років у своєму будинку пізно ввечері в понеділок, 21 листопада. Причину смерті наразі не розголошують.

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Що відомо про Вілко Джонсона

10 років тому Вілко захворів на рак підшлункової залози. Однак тоді знаменитість відмовився від хімієтерапії, щоб вирушити у прощальний тур.

Рішення було досить простим – хімієтерапія могла лише продовжити моє життя на відносно короткий період, і я подумав, що краще насолоджуватися здоров'ям, яке в мене залишилося,

– сказав він в інтерв'ю BBC Radio 5 Live.

Однак пізніші тести показали, що рак підшлункової залози гітариста насправді був рідкісною та менш агресивною нейроендокринною пухлиною. Він переніс 11-годинну операцію, під час якої йому видалили підшлункову залозу, селезінку, частини шлунка та кишківника, і у 2014 році йому сказали, що здоровий. "Тепер я витрачаю свій час, поступово примиряючись з ідеєю, що моя смерть не неминуча, що я житиму далі", – сказав він цього року.

Музикант продовжував виступати наживо до минулого місяця, а 18 жовтня дав свій останній концерт у лондонському Shepherd's Bush Empire. Смерть Джонсона підтвердило видання BBC та його представники.

У заяві, яку вони оприлюднили, зазначено: "Дякую за повагу до приватного життя сім'ї Вілко в цей дуже сумний час, і дякую всім вам за величезну підтримку упродовж усього неймовірного життя Вілко".



Помер Вілко Джонсон / Скриншот твіту

Вілко Джонсон і "Гра престолів"

Вілко Джонсон дебютував у кіно у 2011 році. Саме тоді його обрали на роль німого ката Іліна Пейна, який за сюжетом мав відрубати голову лорду Півночі Неду Старку. Він з’явився у шоу у трьох серіях першого одній серії другого сезонів:

"Королівська дорога" (1 сезон);

"Беєлор" (1 сезон);

"Полум'я та кров"(1 сезон);

"Блекуотер" (2 сезон).

The Halstead Gazette процитувала слова Вілка: "Вони (продюсери, 24 канал) сказали, що їм потрібен хтось справді зловісний, який ходитиме і дивитиметься з кинджалами на людей, перш ніж убити їх". "Це спростило завдання. Я завжди дивлюся на людей, це моя друга натура", – коментував він.



Вілко Джонсон у "Грі престолів" / Кіноріум

Спогади колег

Роджер Долтрі з The Who, який записав із Джонсоном альбом, який увійшов до трійки найкращих у 2014 році, сказав, що музика його друга "житиме". "Найбільше на світі Вілко хотів бути поетом", — сказав він у своїй заяві. "Мені пощастило, що я знав його і був моїм другом. Його музика живе, але цього разу не уникнути останньої завіси".

Гітарист Led Zeppelin Джиммі Пейдж написав у твітері, що йому "сумно чути про смерть Вілка Джонсона", нагадавши, що атмосфера була "наелектризованою", коли він побачив виступ покійного гітариста в Камдені у 2013 році.