Через пів року боротьби з важкою недугою: помер відомий актор з "Гри престолів"

Знаменитий британський актор Ян Гелдер, відомий своєю роллю Кевана Ланністера у популярному серіалі "Гра престолів". Цей кінопроєкт став останнім у його кар'єрі та житті, оскільки 7 травня 2024 року актор помер.

На цю мить Яну було 74 роки. У матеріалі дізнаєтесь, що стало причиною смерті, хто із близьких повідомив про важку звістку, а також, що відомо про життя Гелдера.

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Помер Ян Гелдер: що відомо

Новину про смерть знаменитості оголосив актор Бен Деніелс на своїй сторінці в соціальних мережах. У грудні 2023 року у Гелдера було діагностовано рак жовчного міхура.

Він був моєю абсолютною опорою і ми були партнерами понад 30 років. Ми розмовляли один з одним щодня. Він був найдобрішою, найщедрішою і люблячою людиною. Він був чудовим актором, і всі, хто працював з ним, були розчулені його серцем і світлом. Я чесно не знаю, що я буду робити без нього поруч,

– сказав чоловік Яна Гердера.

Жахливу звістку також підтвердив агент зірки Деніел Альберт.

Гелдер будував кар'єру впродовж 50 років: подробиці

Протягом 50-річної кар'єри на телебаченні, у кіно та в театрі, Гелдер з'явився у популярному британському науково-фантастичному шоу "Доктор Хто", а також у телевізійній адаптації трилогії фантастичних романів Філіпа Пулмана "Темні матерії".

У серіалі "Гра престолів" він виконав роль Кевана Ланністера, з'являючись у 12 епізодах, включаючи перший сезон, де його персонаж виступав як військовий радник старшого брата Тайвіна, під час конфлікту дому Ланністерів із домом Старків.

Пізніше Гелдер повернувся до ролі у п'ятому сезоні, приєднавшись до боротьби за владу, що стала наслідком смерті Тайвіна. Персонаж Кеван Ланністер був убитий наприкінці шостого сезону разом з іншими головними персонажами.