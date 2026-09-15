Український театр втратив одну зі своїх найстарших і найвідданіших акторок. 15 вересня на 99-му році життя померла народна артистка України Галина Яблонська, яка понад сім десятиліть була пов’язана з театром імені Івана Франка.

Про смерть мисткині повідомив театрознавець Василь Неволов. Галина Яблонська народилася 2 січня 1928 року в Умані. Її знайомство з театром почалося неймовірно рано: вже у 1936 році вона зіграла Топсі у виставі "Хатина дядька Тома" у Вінницькому державному театрі.



Галина Яблонська / Фото facebook.com/vnevolov



Згодом акторка працювала у театрах Могилева-Подільського, Вінниці та Дніпра, а у 1951 році приєдналася до Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. З цією сценою її життя було пов’язане понад 70 років.

Яблонська була ученицею легендарного Амвросія Бучми. Серед її відомих сценічних робіт – Софія у "Безталанній", Маруся у "Марусі Богуславці", Галя в "Назарі Стодолі" та Леді Макдуф у "Макбеті".

Не лише театр

Глядачі могли бачити акторку й у кіно. Вона знімалася у стрічках "Веселка", "Безталанна", "Не судилось" та "Поступися місцем".

Окрім акторської роботи, Яблонська заснувала Героїчний театр "Пам'ять" та очолювала міжнародний проєкт-конкурс "Тарас Шевченко єднає народи".

Також нещодавно стало відомо, що на фронті загинув інший український актор.