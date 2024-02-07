У родині знаменитої української акторки сталося горе
Джерело:Римма Зюбіна
Відома українська акторка Римма Зюбіна поділилася сумною звісткою. У засвіти відійшла її мама Віра.
Лише 2 січня жінці виповнилося 85 років. Водночас вже через місяць, 3 лютого, вона померла.
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Померла мама Римми Зюбіної
Вона відійшла у вічність на 85-му році життя, перебуваючи на лікуванні в одній з клінік Ужгорода.
В "останній день" до мамулі в лікарню прийшли мої ужгородські подружки й зробили для мене селфі. Написали, що погодували маму, що їй краще, щічки рожеві. Я запитала, чи треба мені їхати до Ужгорода, бо готова була. Але таке світле фото говорило, що все буде добре. За дві години після цього останнього фото, мама заснула і дива вже не сталося,
– зазначила акторка.
Зюбіна пояснила, що саме війна мала негативні наслідки для здоров'я її мами. Акторка зізналася, що в травні 2022 жінка була у вкрай важкому стані. Римма навіть приїжджала в Ужгород прощатися з мамою, але згодом вона одужала. Ситуація погіршилася в грудні 2023 року, коли у квартирі Віри Зюбіної сталася пожежа. Стрес, що виник після цього випадку, призвів до погіршення здоров'я жінки.
Творчий шлях Римми Зюбіної
- Майбутня акторка народилася в Ужгороді. Водночас її мама з Чернігівщини, а батько – з Сум.
- У 19 років Зюбіна розпочала акторську кар'єру, приєднавшись до Закарпатського обласного музично-драматичного театру.
- У 1992 році акторка дебютувала в кіно у фільмі Дмитра Томашпольського "Про шалене кохання, снайпера і космонавта".
- Протягом своєї кар'єри, що охоплює понад двадцять років, Римма знялася приблизно в 90 телевізійних фільмах і семи повнометражних стрічках.
- Головна роль у фільмі "Гніздо горлиці" (2016) принесла перемогу Зюбіній в номінації "Найкраща акторка" на кінопремії "Золота дзиґа".
- Одна з останніх робіт акторки – роль бабусі у воєнній драмі "Юрик" про 11-річного хлопчика, який, рятуючись з охопленого війною Маріуполя, протягом 15 днів добирається до кордону України.