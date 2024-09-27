Померла Меггі Сміт, яка зіграла професорку Макґонеґел в "Гаррі Поттері"
Джерело:BBC
Британська акторка Меггі Сміт померла у віці 89 років. Вона була відомою завдяки ролі професорки Макґонеґел у фільмах про Гаррі Поттера.
Про втрату сповістила її сім'я, пише BBC. Її сини Тобі Стівенс та Кріс Ларкінс виступили з публічною заявою. Зірки "Гаррі Поттера" та серіалу "Абатство Даунтон" не стало у п'ятницю, 27 вересня.
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Меггі Сміт померла у лікарні. В останні миті життя поряд з нею були друзі та родина.
У неї залишилося двоє синів і п'ятеро люблячих онуків, які спустошені втратою своєї надзвичайної матері й бабусі,
– повідомили сини акторки.
Рідні подякували за всі теплі повідомлення та підтримку, а також попросили поважати приватне життя сім'ї в цей непростий час.
Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел / Фото Warner Bros. Entertainment
Чим відома Меггі Сміт
- Меггі Сміт – одна з найвідоміших британських акторок театру та кіно. Вона двічі отримувала премію Оскар, володарка семи премій BAFTA та чотирьох нагород премій Еммі. Меггі Сміт – кавалер Ордена кавалерів пошани та Дама-Командор Ордена Британської імперії.
- Меггі Сміт народилась у сім'ї секретарки та патолога. Навчалася в Оксфорді, саме там вперше виступила на сцені. Її дебютом в кіно стала головна роль Бріджит Говард у драмі "Нікуди іти".
- Улюбленицею глядачів, а особливо молодшого покоління, Меггі Сміт стала завдяки ролі професорки Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера. Акторка взяла участь у всіх частинах саги. Ще одну хвилю популярності принесла роль графині Грентем з серіалу "Абатство Даунтон".
- У січні 1998 року Меггі Сміт діагностували базедову хворобу. Вона пройшла курс променевої терапії. У 2007 році у ЗМІ поширили інформацію, що акторка хворіє на рак молочної залози. Їй вдалось одужати через 2 роки.