Понад 50 років віддала сцені: померла заслужена артистка України, відома за "Кайдашевою сім'єю"

Українська театральна спільнота зазнала втрати. У віці 74 років пішла з життя заслужена артистка України, акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Наталія Перчевська.

Сумну звістку 10 жовтня повідомили на офіційній сторінці театру у фейсбуці. Причину смерті артистки наразі не розголошують.

Що відомо про Наталію Перчевську

Наталія Перчевська закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого у 1974 році. Того ж року приєдналася до трупи Театру Франка, якому присвятила понад 50 років свого життя.



Наталія Перчевська / Фото Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка



За десятиліття творчої діяльності акторка зіграла численні ролі в театральних постановках. Зокрема, глядачі могли бачити її у виставах "Кайдашева сім'я", "Тев'є-Тевель", "Три товариші" та "Суд і полум'я". У "Кайдашевій сім'ї" вона виконувала роль Баби Параски, а у "Трьох товаришах" – фрау Блюменталь.У 2018 році за внесок у розвиток українського театрального мистецтва Наталії Перчевській присвоїли почесне звання заслуженої артистки України.

Колеги тепло згадали Наталію Миколаївну та висловили співчуття її близьким.

Є люди, які залишають по собі значно більше, ніж ролі та спогади про виходи на сцену.

У театрі наголосили, що після відходу артистки залишаються не лише її ролі, а й особливі моменти, які назавжди збережуться в пам'яті колег і глядачів. Відхід акторки став болісною втратою для колег, близьких та українського театрального середовища. Її багаторічна праця й сценічні образи залишаться частиною історії Театру Франка.

Нагадаємо, раніше не стало ще одного українського актора цього ж театру Олега Шиварського.



