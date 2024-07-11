Перенесла три інсульти: не стало зірки американських серіалів 90-х Пет Колберт

Американська акторка Пет Колберт, відома за свою роль у серіалі "Даллас", померла у віці 77 років. Її смерть настала 23 червня, але про це стало відомо лише нещодавно.

Зірки не стало у її будинку в Комптоні, Каліфорнія. Відомо, що за останні десять років Пет Колберт перенесла три інсульти.

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Померла Пет Колберт: що відомо

Через проблеми зі здоров'ям вона змушена була відійти від справ і припинити свою акторську кар'єру. Смерть акторки стала великою втратою для її родини, друзів та шанувальників.

Пет Колберт досі не поховали. Церемонія прощання з акторкою запланована на 20 липня. Колеги зірки з сумом підтвердили новину про її смерть і висловили свої співчуття. Вони відзначили її значний внесок у кіноіндустрію та тепло згадують спільні моменти, проведені разом на знімальних майданчиках.

Кар'єра актриси здебільшого складалася з участі в телесеріалах, які в далекі 90-ті з задоволенням переглядали в США. Найяскравішою роллю американки вважається її героїня Дора Мей у серіалі "Даллас". Ця роль принесла їй широку популярність і любов глядачів, закріпивши її як одну з незабутніх зірок того часу.

Крім "Далласа", вона з'являлася в багатьох інших популярних проєктах, що зробило її впізнаваною та улюбленою актрисою для кількох поколінь телеглядачів.