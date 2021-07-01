Вийшов тизер нової "Попелюшки" з гендерно-нейтральною хрещеною феєю Біллі Портером
Джерело:Ютуб Amazon Prime Video
Стриміговий сервіс Amazon Prime Video опублікував тизер нової кіноадаптації "Попелюшка". В ньму можна побачити головну героїню Камілу Кабелло, прекрасні краєвиди картини та актора Біллі Портера, який виконав роль феї без статті.
Над стрічкою працювала кіностудія Sony, а режисеркою стала Кей Кеннон, номінантка на премію Еммі.
Читайте також Стає гаряче: 7 довгоочікуваних кінопрем'єр липня 2021 року
"Попелюшка" 2021: дивіться тизер до фільму
Актори у фільмі "Попелюшка":
- Каміла Кабелло – Попелюшка;
- Ніколас Голіцин – принц Роберт;
- Біллі Портер – фея;
- Ідіна Мензел – Вівіан, мачуха Попелюшки;
- Мінні Драйвер – королева Беатріс;
- Пірс Броснан – король Роуен.
Також варто зазначити, що рішення, щоб Біллі Портер зіграв гендерно-нейтральну версію феї-хрещеної обурило мережу. Але сам актор дав відповідь, що ця версія "Попелюшки" для нового покоління.
Ми представляємо цього персонажа як гендерно-нейтрального. Принаймні я так його граю. У магії немає гендеру. Думаю, нове покоління до такого готове. Діти готові. Це дорослі гальмують,
– наголосив Біллі Портер.
Біллі Портер у ролі хрещеної-феї у "Попелюшці" / Фото Entertainment Weekly
Сюжет фільму "Попелюшка"
У юної дівчинки померла мати, тому батько одружився з іншою жінкою. Згодом тато помирає теж, тому Попелюшка залишається під опікою злої мачухи та її нестерпних доньок. Але одного дня Король Роуен влаштовує бал з нагоди повернення його сина-принца Роберта із чужини. Одразу ж там відбуваються оглядини, де принц може знайти свою майбутню дружину. Попелюшка теж хоче туди потрапити, тому на допомогу приходить фея-хрещена, яка допомагає їй з одягом для балу. У палаці дівчині вдається підкорити увагу принца, але через те, що їй о 12 годині потрібно повернутись додому, бо чари зникнуть, вона біжить та губить туфельку. Принц довго намагається знайти загадкову дівчину, аби бути з нею потім усе життя.