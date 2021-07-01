Вийшов тизер нової "Попелюшки" з гендерно-нейтральною хрещеною феєю Біллі Портером

1 липня 2021 , 14:01
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Джерело:

Ютуб Amazon Prime Video

Стриміговий сервіс Amazon Prime Video опублікував тизер нової кіноадаптації "Попелюшка". В ньму можна побачити головну героїню Камілу Кабелло, прекрасні краєвиди картини та актора Біллі Портера, який виконав роль феї без статті.

Над стрічкою працювала кіностудія Sony, а режисеркою стала Кей Кеннон, номінантка на премію Еммі.

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"Попелюшка" 2021: дивіться тизер до фільму

 

Актори у фільмі "Попелюшка":

  • Каміла Кабелло – Попелюшка;
  • Ніколас Голіцин – принц Роберт;
  • Біллі Портер – фея;
  • Ідіна Мензел – Вівіан, мачуха Попелюшки;
  • Мінні Драйвер – королева Беатріс;
  • Пірс Броснан – король Роуен.

Також варто зазначити, що рішення, щоб Біллі Портер зіграв гендерно-нейтральну версію феї-хрещеної обурило мережу. Але сам актор дав відповідь, що ця версія "Попелюшки" для нового покоління.

Ми представляємо цього персонажа як гендерно-нейтрального. Принаймні я так його граю. У магії немає гендеру. Думаю, нове покоління до такого готове. Діти готові. Це дорослі гальмують, 
– наголосив Біллі Портер.


Біллі Портер у ролі хрещеної-феї у "Попелюшці" / Фото Entertainment Weekly

Сюжет фільму "Попелюшка"

У юної дівчинки померла мати, тому батько одружився з іншою жінкою. Згодом тато помирає теж, тому Попелюшка залишається під опікою злої мачухи та її нестерпних доньок. Але одного дня Король Роуен влаштовує бал з нагоди повернення його сина-принца Роберта із чужини. Одразу ж там відбуваються оглядини, де принц може знайти свою майбутню дружину. Попелюшка теж хоче туди потрапити, тому на допомогу приходить фея-хрещена, яка допомагає їй з одягом для балу. У палаці дівчині вдається підкорити увагу принца, але через те, що їй о 12 годині потрібно повернутись додому, бо чари зникнуть, вона біжить та губить туфельку. Принц довго намагається знайти загадкову дівчину, аби бути з нею потім усе життя.

Автор: Наталія Гулій