Ви їх точно бачили та знаєте: 4 найпопулярніших близнюків у кіно

Інколи у кіно можна зустріти братів-близнюків або сестер-близнючок. Через свою особливість вони здебільшого запам'ятовуються глядачам. Однак буває, що акторів та акторок справді важко розрізнити, тим паче у дитинстві.

У сьогоднішньому матеріалі редакція Кіно 24 розповість про найпопулярніших близнюків у кіно. Ви точно бачили когось з них у фільмах та серіалах. Однак з того часу актори вже виросли та дещо змінилися.

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Коул та Ділан Спроус

З самого дитинства братів Спроус можна було побачити на екранах, адже тоді режисери буквально полювали на харизматичних близнюків. Вони знялися у ситкомі "Грейс у вогні" та у комедії "Великий тато". Однак найбільшу популярність їм приніс проєкт від Disney "Все тіп-топ, або життя Зака і Коді", який транслювався з 2005 до 2008 роки. Брати брали участь й в інших стрічках, які випускала компанія. Наприклад – "Чаклуни з Вейверлі".

Мері-Кейт та Ешлі Олсен

Мері Кейт та Ешлі Олсен справді були на піку популярності у дитинстві. У період з 1990 до 2000-х років вони постійно з'являлися у кіно. Ось найпопулярніші фільми за участю сестер: "Веселі деньки на Дикому Заході", "Двоє: я і моя тінь", "Сонячні канікули", "Одного разу в Римі" та інші не менш цікаві стрічки.

Олівер і Джеймс Фелпс

Олівер та Джейм Фелпс – це ті самі близнюки Візлі з "Гаррі Поттера". Ці персонажі очевидно й принесли їм шалену впізнаваність та успіх. Ролі у фільмі стали дебютними для хлопців. До того брати виступали лише у виставах, які ставили у шкільному театрі. Спробувати себе у ролі Фреда у Джорджа їх надихнула мама.

Лінда та Леслі Гамільтон

Сестри Гамільтон разом знялися у фільмі "Термінатор 2: Судний день". Леслі перевтілилася у клона Сари Коннор, роль якої виконала Лінда. На жаль, 63-річна Леслі Гамільйон померла у 2020 році. Близькі жінки тоді не одразу повідомили пресі про її смерть, а що стало причиною так і не відповіли.

Лінда та Леслі Гамільтон / Фото з фейсбуку

Сподіваємося, що ви знаєте когось з цих відомих близнюків. Можливо, маєте і їхні улюблені ролі у кіно.