Були часи, коли Netflix ще не існував, про стримінги ніхто не чув, а пропущена серія улюбленого серіалу могла стати справжньою сімейною трагедією. Ми поспішали додому, щоб дізнатися, з ким цього разу зрадив Майкл із "Району Мелроуз" і чи помиряться Бренда та Ділан.

24 Канал зібрав серіали на вечір, які багато хто пам'ятає ще з часів телевізійних ефірів. Тут буде все, за що ми любили тогочасне телебачення: пристрасті, інтриги, неймовірні зачіски, небезпечні пригоди та любовні трикутники, які не могли розплутати навіть самі сценаристи.

"Район Мелроуз", 1992–1999

Жанр: мелодрама, драма

IMDb: 6,0

У житловому комплексі Лос-Анджелеса мешкає компанія молодих людей, які намагаються будувати кар'єру, заводити стосунки та якось співіснувати одне з одним. Щоправда, із сусідами їм не дуже пощастило. Зради, ревнощі, інтриги та скандали тут трапляються частіше, ніж звичайні вечірки біля басейну.

Чому варто подивитися: заради Гізер Локлір у ролі безжальної Аманди Вудворд та атмосфери 90-х, коли кожен новий роман обов'язково закінчувався катастрофою. Після цього серіалу навіть найгірші сусіди здаватимуться милими людьми.



"Район Мелроуз: дивитись трейлер

"Беверлі-Гіллз, 90210", 1990–2000

Жанр: молодіжна драма, мелодрама

IMDb: 6,6

Близнюки Брендон і Бренда Волш переїжджають із Міннесоти до престижного району Беверлі-Гіллз. Там вони знайомляться із заможними однолітками, переживають перше кохання, зради, дружні конфлікти та поступово дорослішають.

Чому варто подивитися: заради Ділана, Келлі, Бренди та любовних драм, які колись обговорювали мало не в кожній школі. А ще – щоб згадати часи, коли головними життєвими проблемами були побачення, вечірки та те, хто з ким сидітиме за однією партою.



"Беверлі-Гіллз, 90210": дивитись трейлер

"Любов і таємниці Сансет-Біч", 1997–1999

Жанр: мелодрама, драма, детектив

IMDb: 6,9

Після зради нареченого Мег Каммінгс залишає рідне містечко та вирушає до сонячної Каліфорнії. Там вона опиняється у вирі романтичних пригод, сімейних секретів, небезпечних інтриг і загадкових злочинів.

Чому варто подивитися: заради справжнього телевізійного божевілля. Тут були любовні трикутники, викрадення, містичні історії та повороти сюжету, після яких логіка чемно виходила з кімнати. І саме за це серіал обожнювали.



"Любов і таємниці Сансет-Біч": дивитись трейлер

"Рятувальники Малібу", 1989–2001

Жанр: пригоди, бойовик, драма

IMDb: 5,5

Команда рятувальників під керівництвом Мітча Б'юкенона щодня патрулює пляжі Каліфорнії. Вони рятують людей із води, борються зі злочинцями та встигають переживати особисті драми.

Чому варто подивитися: заради Памели Андерсон, Девіда Гассельгоффа та легендарних червоних купальників. Сюжет іноді був другорядним, зате біг рятувальників уздовж океану назавжди увійшов в історію телебачення.



"Рятувальники Малібу": дивитись трейлер

"Її звали Нікіта", 1997–2001

Жанр: шпигунський трилер, бойовик, драма

IMDb: 7,5

Молоду жінку Нікіту помилково звинувачують у вбивстві та змушують працювати на секретну організацію. Вона стає професійною агенткою, виконує небезпечні місії та намагається зберегти людяність у світі, де почуття вважають слабкістю.

Чому варто подивитися: заради харизматичної Пети Вілсон, стильних образів і романтичної напруги між Нікітою та Майклом. Тут навіть освідчення в коханні могло виявитися частиною секретної операції.



"Її звали Нікіта: дивитись трейлер

"Цілком таємно", 1993–2018

Жанр: фантастика, детектив, трилер

IMDb: 8,6

Агенти ФБР Фокс Малдер і Дана Скаллі розслідують загадкові випадки, пов'язані з інопланетянами, паранормальними явищами та урядовими змовами. Малдер переконаний, що правда десь поруч, а Скаллі намагається знайти наукове пояснення всьому, що відбувається.

Чому варто подивитися: заради атмосфери таємничості, моторошних історій та однієї з найвідоміших телевізійних пар 90-х. Після деяких серій навіть звичайний шум за вікном здаватиметься підозрілим.



"Цілком таємно": дивитись трейлер

Маємо для вас, для балансу, добірку новеньких серіалів 2026 року.