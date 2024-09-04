10 найкращих фільмів на Netflix, які стали фаворитами українців за останній час

Щотижня стримінгова платформа Netflix оновлює список найпопулярніших стрічок за останній час. Цього разу у добірці найкращих опинилась популярна українська стрічка.

Дізнайтесь у матеріалі Кіно 24, які фільми зараз найпопулярніші на Netflix. Обирайте для перегляду та дивіться онлайн уже цього вечора.

Рекомендуємо 5 найновіших фільмів 2024 року, яких ви точно ще не бачили

Найпопулярніші фільми на Netflix: що подивитись онлайн

"Спілка"

За сюжетом цього напруженого бойовика, головний герой – будівельник, який веде спокійне життя. Одного дня його минуле раптово дає про себе знати, коли до нього звертається шкільне кохання, з якою він давно втратив контакт. Вона виявляється залученою у небезпечний світ шпигунства і таємних операцій. Змушена шукати допомоги, вона звертається саме до нього, оскільки вірить, що він єдиний, кому можна довірити важливу місію.

Герой, ніколи не стикаючись з подібними небезпеками, раптово опиняється в центрі небезпечних інтриг і смертельних змов. Тепер йому доведеться навчитися виживати у світі, де кожен може бути ворогом, і розібратися, наскільки далеко він готовий зайти, щоб врятувати своє минуле кохання і себе самого.

"Спілка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смак свободи"

Молода і талановита дівчина-кухар, пристрасно закохана у високі кулінарні мистецтва, стикається з жорстокою реальністю, коли втрачає роботу у невеликому придорожньому кафе. Її майстерність та вишукані страви не знаходять попиту серед відвідувачів, які шукають простішу їжу. Зневірена, але не зламана, вона вирішує втекти до Львова – міста, яке завжди манило її своєю багатою культурою та кулінарними традиціями. Там вона мріє здійснити свою давню мету – стати шефом у престижному ресторані європейської кухні.

Однак її шлях до мрії несподівано змінюється, коли вона натрапляє на унікальну книжку, написану забутою легендою української кухні Ольгою Франко. Цей кулінарний скарб відкриває їй зовсім новий світ – глибинну і багату традиціями українську гастрономію.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Новачки"

У центрі сюжету цієї комедії – перший тиждень навчання у старшій школі, коли всі тільки починають освоюватися. Четверо друзів-підлітків вирішують не згаяти шанс і приєднатися до найбільшої вечірки року, яка обіцяє стати справжньою подією для всіх учнів. Але те, що мало стати невинною розвагою, швидко перетворюється на ніч, сповнену хаосу, несподіваних подій і розпусти.

Підлітки стикаються з безліччю викликів: від невдалих спроб завоювати симпатії до участі в непередбачуваних ситуаціях, які виходять з-під контролю. Вони опиняються в епіцентрі подій, де помилки неминучі, а наслідки кожного рішення можуть мати далекосяжні наслідки.

"Новачки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Янголи Ніцци"

Цей фільм розповідає про несподіваний союз двох абсолютно різних жінок, які об'єднуються задля спільної мети. У центрі сюжету – мстива і нестримна поліцейська з харизматичною і яскравою особистістю, яка звикла діяти без огляду на правила, часто керуючись інтуїцією та власними методами. Її напарницею стає німецька детектив, відома своєю педантичністю, дотриманням протоколів і залізною дисципліною.

Попри протилежні підходи до роботи, обидві жінки змушені знайти спільну мову, коли перед ними постає загроза, здатна знищити Ніццу.

"Янголи Ніцци": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших фільмів є такі стрічки:

"Нескорений"

"Прибулець Павло"

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"

"Школа для дорослих"

"М3ГАН"

"Крик VI"

Дивіться трейлери та обирайте свого фаворита. Обирайте та насолоджуйтесь стрічками на Netflix.