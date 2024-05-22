Їх обожнюють всі: 4 культові серіали 90-х, які можуть дати фору сучасним

Кінець 1990-х років приніс у світ багато, починаючи від знакових музичних хітів, модних трендів, закінчуючи плеядою шедевральних серіалів. Глядачі не лише із захватом їх дивилися, вони сміялися і плакали разом з героями улюблених проєктів.

Деякі серіали несли в собі не лише розважальний сенс, а й змушували задуматися над глибокими життєвими питаннями. Так, глядачі кожного дня з нетерпінням чекали виходу нової серії. Про які ж культові телесеріали йдеться, розповість редакція Кіно 24.

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"Друзі"

Події серіалу відбуваються в гамірному мегаполісі – Нью-Йорку. Головними героями є 3 дівчат та 3 хлопців, що стали друзями. Ця нерозлучна шістка, яка регулярно зустрічається в знаменитому кафе Central Perk, стала втіленням міцної та нерозлучної дружби на екрані.

Динаміка в стосунках між друзями подарувала глядачам безліч захопливих історій. Зокрема, вони проживали разом з головними героями всі періоди їхнього життя.

Незважаючи на злети та падіння у житті друзів, вони завжди підтримують одне одного і при цьому не втрачають нотки гумору. Це неабияк справляло враження на глядачів. Попри те, що перший сезон серіалу вийшов ще в далекому 1994, він і досі вважається одним з найулюбленіших серіалів, який дивляться і по сьогодні.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Секс і місто"

Головна героїня серіалу – Керрі Бредшоу, яка працює журналісткою та мешкає в Нью-Йорку. Молода дівчина живе повсякденним життям, пишучи про звичайні жіночі проблеми.

У неї є компанія найкращих подруг – Саманта, Шарлотта та Міранда, кожна з яких шукає щастя по-своєму. Керрі, здається, нарешті знайшла свою ідеальну пару, яка постає у серіалі у вигляді Містера Біґа. Він чарівний, харизматичний та успішний, проте їхнім стосункам бракує стабільності. Часті розриви пари стають причиною того, що Керрі шукає розраду в обіймах інших чоловіків.

Її подруга Саманта навпаки ніколи не мала проблем в особистому житті, адже вона радше колекціонує чоловіків, але не закохується в них. Шарлотта ж хоче вийти заміж за респектабельного та успішного джентльмена, однак постійно стикається з невідповідними партнерами. А ось незалежна красуня Міранда намагається знайти гідного партнера, оскільки звикла брати на себе відповідальність у стосунках.

"Секс і місто": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Усі жінки – відьми"

Важко знайти людей, які хоча б не чули про цей культовий проєкт.

Події в серіалі починаються з того, що Фібі повертається у Сан-Франциско до старших сестер Прю та Пайпер. Тієї ж ночі вона разом з сестрами знаходять на горищі у будинку своєї бабусі чаклунську книжку.

Саме вона стає рушієм до розвитку надзвичайних здібностей у сестер. При чому, що в кожної з них є свій неповторний дар. Пайпер може зупиняти час, Прю за допомогою сили думки може переміщати предмети на відстані, а Фібі має дар видіння, так вона бачить майбутнє. Життя сестер після незвичного відкриття стає сповненим загадок та містичних та небезпечних пригод.

"Усі жінки – відьми": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Баффі – переможниця вампірів"

Ця історія розповість про старшокласницю Баффі Саммерс, яка переїхала з Лос-Анджелеса до маленького містечка Саннідейл. Однак ця дівчина не така проста, як могло здатися на перший погляд. Справа в тому, що вона – Обрана, якій судилося боротися з демонами, вампірами та іншими злими сутностями.

Проте таємнича особистість Баффі незабаром розкривається, коли вона перетинається з містером Рупертом Джайлзом, що працює у її школі бібліотекарем. До того ж, чоловік виявляється є її особистим Доглядачем. Джайлзу було доручено навчити Баффі мистецтву винищування вампірів, що поклало початок її шляху до виконання свого призначення.

"Баффі – переможниця вампірів": дивіться онлайн трейлер серіалу

Пориньте у ностальгію разом з цими серіалами. Вони точно подарують хороший настрій і забезпечать чудовий вечір.