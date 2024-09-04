Що подивитись ввечері: 10 найпопулярніших серіалів на Netflix

Щодня українці стикаються з важким випробуванням — російською агресією, яка завдає глибокого болю та залишає емоційні й фізичні рани. В умовах постійного стресу та переживань важливо знайти час для відновлення та внутрішнього зцілення. Один зі способів полегшити цей тягар — звернутися до кіно.

Перегляд хорошого фільму чи серіалу може стати тим моментом, який дозволяє хоча б на мить відірватися від реальності, заспокоїти думки й знайти внутрішню рівновагу. У матеріалі від Кіно 24 зібрано список найпопулярніших серіалів на Netflix, які можуть допомогти глядачам знайти тимчасовий прихисток від турбот і стресу.

Радимо 10 найкращих фільмів на Netflix, які стали фаворитами українців за останній час

Найпопулярніші серіали на Netflix

"Емілі в Парижі" 4 сезон

У четвертому сезоні серіалу "Емілі в Парижі" глядачі знову поринуть у любовні та професійні перипетії головної героїні. Одним із центральних сюжетних ліній залишатиметься нерозв'язаний любовний трикутник між Емілі, Габріелем та Альфі. Романтичні стосунки продовжують бути підвішеними, і кожен з персонажів залишається на роздоріжжі, що тримає глядачів у напрузі.

Ансамбль улюблених акторів повернеться, щоб знову занурити глядачів у атмосферу модного та динамічного Парижа. Лілі Коллінз у ролі Емілі, Лукас Браво у ролі Габріеля, Люсьєн Лавісконт як Альфі, а також Ешлі Парк, Каміль Разат і Філіппін Леруа-Больє продовжать розгортати історії кохання та кар'єрних викликів. Стильний Париж, модні покази, несподівані повороти долі та нові випробування – усе це чекає на героїв у новому сезоні.

"Емілі в Парижі": дивіться онлайн трейлер 4 сезону

"КАОС"

На Олімпі, домівці богів, наростає хаос і невдоволення. Усемогутній Зевс, який довгі віки тримав світ у рівновазі, починає впадати в параною, підозрюючи зраду навіть серед найближчих. Його страхи стають причиною розбрату, що охоплює весь пантеон. Боги більше не єдині, їхній світ руйнується під тягарем інтриг і недовіри.

У той час, коли Олімп втрачає свою силу, трьом звичайним смертним судилося змінити долю всього людства.

"КАОС": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Посібник з убивства для хороших дівчат"

Минуло п’ять років від того трагічного дня, коли 17-річну дівчину знайшли вбитою у маленькому, здавалося б, мирному англійському містечку. Попри минулий час і завершене офіційне розслідування, загадка її смерті залишається невирішеною, а винуватця так і не було знайдено.

Однак одна студентка, яка випадково натрапила на цю справу, не може залишити її без уваги. Вона стає одержимою ідеєю з’ясувати, що насправді сталося тієї ночі. Сповнена рішучості й прагнення до правди, вона починає власне розслідування, відкриваючи темні таємниці містечка, які давно поховані під виглядом тиші та спокою. Кожен її крок наближає її до справжнього вбивці, але чи готова вона до того, що дізнається?

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також у списку найкращих серіалів такі стрічки:

"Академія "Амбрелла""

"Емілі в Парижі" 3 сезон

"Дихай" 1 сезон

"Кошмарні колишні" 1 сезон

"Емілі в Парижі" 2 сезон

"Емілі в Парижі" 1 сезон

"Американське вбивство: Лейсі Петерсон" 1 сезон

Дивіться трейлери та обирайте свого фаворита.