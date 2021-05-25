"Бути кілером – весело і просто?": офіційний трейлер екшн-комедії з Карен Гіллан та Ліною Хіді

В мережі з'явився офіційний трейлер екшн-комедії "Порохової коктейль" (Gunpowder Milkshake). Прем'єра фільму в Україні запланована тільки в кінотеатрах 15 липня 2021-го року, фільм не буде доступний одночасно на онлайн-платформах. Дивіться вражаючий трейлер на Кіно 24.

Співавтором сценарію та режисером нового екшену став ізраїльський режисер-візіонер Навот Папушадо, для якого це перший фільм англійською мовою. Екшн з по-справжньому вбивчим почуттям гумору - "Порохової коктейль" з'явиться в українських кінотеатрах вже 15 липня 2021 року!

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Авторові вдалось зібрати в стилізованій екшен-комедії неординарний акторський склад:

у головній ролі Карен Гіллан (франшизи "Джуманджі", "Месники"),

(франшизи "Джуманджі", "Месники"), її маму зіграла Ліна Хіді ( "Гра престолів", "Суддя Дредд"),

( "Гра престолів", "Суддя Дредд"), Анджела Бассетт (номінація на премію "Оскар"; "Чорна пантера", "Місія нездійсненна: Фоллаут"),

(номінація на премію "Оскар"; "Чорна пантера", "Місія нездійсненна: Фоллаут"), Мішель Єо ("Шалено багаті азіати", "Щасливого Різдва"),

("Шалено багаті азіати", "Щасливого Різдва"), Карла Гуджино ("Сан-Андреас","Вартові"),

("Сан-Андреас","Вартові"), зовсім юна Хлої Коулман ("Мій шпигун","Велика маленька брехня").



Кадр з фільму "Пороховий коктейль" / Пресслужба фільму

В картині також зіграв номінант на премію "Оскар" Пол Джаматті ( "Мільярди", "Нова Людина-павук 2: Висока напруга").

Сюжет "Порохового коктейлю"

Бути кілером - весело і просто? ... Для харизматичної Сем (Карен Гіллан), яка від матері успадкувала талант до замовних вбивств, - це дійсно так! Але коли дівчині доводиться двічі скорегувати план свого роботодавця - загадкової Фірми, вона стрімко втрачає їх симпатії. На щастя, через 15 років після свого зникнення мама дівчини - Скарлетт (Ліна Хіді) повертається і разом зі своїми колишніми напарницями, Бібліотекарями, вони готові пригостити непроханих гостей своїм фірмовим "пороховим коктейлем".



Карен Гіллан та Хлої Коулман у фільмі "Пороховий коктейль" / Пресслужба фільму

"Пороховий коктейль" 2021: дивіться трейлер онлайн