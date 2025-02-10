Вслід за "20 днів у Маріуполі": український фільм "Порцелянова війна" отримав премію Гільдії

Український фільм "Порцелянова війна" здобув величезне визнання на міжнародній арені, вигравши премію Гільдії режисерів Америки у категорії "Найкращий документальний фільм". Ця перемога стала важливим досягненням для українського кінематографа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням сайт премії. Торік перемогу отримав Мстислав Чернов з фільмом "20 днів у Маріуполі".

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"Порцелянова війна" отримала премію Гільдії режисерів Америки: подробиці

Режисери документального фільму про війну в Україні "Порцелянова війна" Брендан Белломо і Слава Леонтьєв отримали престижну нагороду Гільдії режисерів США (DGA Awards), яка визнає видатні досягнення у сфері документального кіно. Ця перемога стала величезним досягненням для українського кіно на міжнародній арені, підтвердивши значущість та актуальність теми, яку вони порушують у своїй роботі.

Обидва режисери особисто відвідали церемонію нагородження, і навіть песик Слави Леонтьєва, Фродо, який також з'явився у кадрі "Порцелянової війни", став маленьким героєм цієї події.

Ця нагорода проливає світло на нашу історію. Це неймовірне визнання могло відбутися лише завдяки самовідданій підтримці героїчних українців, що уможливили створення фільму. Уклінно дякуємо вам, друзі!,

– прокоментував нагороду Слава Леонтьєв.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Ця нагорода стає ще однією важливою віхою на шляху до визнання українського кінематографа у світі. Минулого року на тому ж самому заході "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав DGA Award, а пізніше й Оскар.

Переможці DGA часто стають претендентами на Оскар, тому цьогоріч всі з нетерпінням чекають на те, чи отримає "Порцелянова війна" найвищу кінематографічну нагороду.

Уже зараз фільм номінований на Оскар, і всі ми з нетерпінням чекаємо, чи принесе ця нагорода Україні ще одну перемогу на міжнародній сцені.