Він вартий уваги: новий український серіал, від якого в захваті глядачі

У лютому 2026 року вийшов новий український серіал "Повернення". У ньому розповідається про ветерана російсько-української війни. Цікаво, що до створення цього драмеді долучилися справжні ветерани.

Серіал "Повернення" став популярним серед глядачів одразу після прем'єри, зокрема через цікавий сюжет та неймовірний акторський склад.

Про що серіал "Повернення"?

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Олександр Кречет пережив ампутацію, тож уже не зможе повернутися за фронт. Ветеран страждає від фізичного болю, стикається з внутрішніми демонами, а також бачить загиблого побратима – Сергія Вербу.

Олександр підтримує дружину та сина друга, які переживають важку втрату, та проходить нові випробування. Він намагається повернутися до цивільного життя та прийняти нового себе.

"Повернення": дивіться онлайн трейлер серіалу

Акторський склад

Головні ролі у серіалі виконали: чинний військовослужбовець Євген Григор'єв (Олександр Кречет), ветеран і громадський активіст Олег Симороз ("Ведмідь"), Олександр Рудинський (Сергій Верба) та Анастасія Пустовіт (Юля "Мала" Романенко), відомі за детективним трилером "Тиха Нава", Тарас Цимбалюк (Нікіта Маслов).

До акторського складу також долучилися:

Анастасія Митражик – Аліна Верба

– Аліна Верба Федір Гуринець – Даня Чорний

– Даня Чорний Гриша Горобчук – Назар Верба

Анастасія Пустовіт, Олександр Рудинський та Євген Григор'єв / Фото з інстаграму Рудинського

