"Повернути Півза": режисер першого "Гаррі Поттера" хоче випустити тригодинну версію фільму

Режисер перших двох фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера Кріс Коламбус хотів би, щоб випустили його тригодинну версію фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Загальна тривалість першої частини – 152 хвилини. Але, за словами творця, спочатку мала становити 172 хвилини, що всього на 8 хвилин менш як три годин.

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Раніше вже показували повніший варіант фільму у Чикаго. Картина тоді дуже сподобалася дітям, але їхні батьки вирішили, що вона надто довга. Тому перед показом в кінотеатрах вирізали пів години відзнятого матеріалу.

Таким чином, з фільму забрали персонажа Півза, який був зажди усміхненим шкільним привидом. У тригодинній версії його зіграв актор Рік Майолл. У книжковій серії Півз з’являється у семи романах. За своїм характером, Півз завжди прагнув хаосу.

Ми повинні повернути Півза, який був вирізаний із фільму!,

– Кріс Коламбус.

Нещодавно ми писали, що до 20-річчя фільму знімуть спецвипуск "Гаррі Поттера".



Півз / Фото Harry Potter Wiki

